STRÁVILA NOC VONKU: Horskí záchranári pomáhali turistke

Terchová 8. januára (TASR) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) pomáhali v stredu skoro ráno pod Malým Rozsutcom slovenskej turistke, ktorá strávila noc vonku, bola podchladená a pociťovala bolesti dolných končatín. HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Na túru do danej oblasti sa turistka vybrala spolu so synom ešte prechádzajúci deň v popoludňajších hodinách. "Na pomoc jej odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra. Ženu po príchode na miesto vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju na nosidlách transportovali do Osady pod Rozsutcom. Odtiaľ terénnym automobilom na Dom HZS do Štefanovej. Tu si turistku prevzala do starostlivosti posádka RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie vyšetrenie," uviedla HZS.