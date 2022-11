Strážske čaká rekonštrukcia námestia a chodníkov za vyše 1,65 mil. eur

Strážske 10. novembra (TASR) - Mesto Strážske v okrese Michalovce čaká rekonštrukcia námestia a chodníkov za viac ako 1,65 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Vedenie radnice v uplynulých dňoch uzavrelo so zhotoviteľom zmluvu o dielo.



"Pôjde o komplexnú rekonštrukciu námestia vrátane dlažby i zelene. Nepôjde však o celú časť, ale o strednú, ktorá je najpodstatnejšia," uviedol pre TASR dosluhujúci primátor Vladimír Dunajčák s tým, že financovať ju plánujú z úverových a vlastných zdrojov.



Vo verejnom obstarávaní uspela firma Tamalex. Podľa primátora by k ohradeniu a prevzatiu staveniska zhotoviteľom mohlo dôjsť na budúci týždeň. Stavebné práce majú byť následne zrealizované do 70 pracovných dní.