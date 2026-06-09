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Strážske: Kúpalisko je pripravené na sezónu, otvoriť ho chcú 20. júna
Pred sezónou pracovníci služieb mesta vykonali najmä bežnú údržbu.
Autor TASR
Strážske 9. júna (TASR) - Mestské kúpalisko v Strážskom je pripravené na letnú sezónu. V areáli už ukončili prípravné práce, napustili bazény a čakajú na kontroly hygienikov a výsledky rozborov vody. Ako pre TASR uviedol vedúci Mestského podniku služieb Miroslav Kusý, pre verejnosť by sa malo kúpalisko otvoriť v sobotu 20. júna.
Pred sezónou pracovníci služieb mesta vykonali najmä bežnú údržbu. Opravili múriky poškodené po zime, natreli ich novou farbou, vyčistili bazény aj filtre a upravili areál. „V prvom rade treba vypustiť vodu, ktorá ostala po zime, následne prebiehajú čistiace práce. Bazény sa čistia chémiou aj vodou, filtre sa skontrolujú a vyčistia. Potom prichádza napúšťanie novej vody a jej úprava,“ vysvetlil Kusý. Práce podľa neho zvládli štyria pracovníci za tri dni.
Kúpalisko ponúka veľký bazén s približne 600 kubíkmi vody, menší detský bazén s objemom okolo 100 kubíkov, oddychový bazén a tri malé bazéniky pre batoľatá. Sezónu plánujú odštartovať 19. júna súťažným varením guláša na kúpalisku. Oficiálne otvorenie kúpaliska je naplánované 20. júna. Počas leta by sa v areáli mali konať aj kultúrne podujatia, medzi nimi letné kino a tradičné divadlo.
O prevádzku sa bude počas sezóny starať mestský podnik vo vlastnej réžii. Na leto plánujú prijať dve pracovníčky do pokladne, troch plavčíkov, zamestnanca, ktorý bude dohliadať na bazény.
Podľa vedúceho mestských služieb je návštevnosť závislá najmä od počasia a od toho, či ide o pracovný deň alebo víkend. Kúpalisko navštevujú obyvatelia mesta aj ľudia zo širšieho okolia. Kapacita areálu je približne 1000 osôb. „Nie je to rentabilné, ale robíme to pre verejnosť a pre našich občanov, aby si mohli prísť oddýchnuť, načerpať sily a osviežiť sa,“ dodal Kusý.
Pred sezónou pracovníci služieb mesta vykonali najmä bežnú údržbu. Opravili múriky poškodené po zime, natreli ich novou farbou, vyčistili bazény aj filtre a upravili areál. „V prvom rade treba vypustiť vodu, ktorá ostala po zime, následne prebiehajú čistiace práce. Bazény sa čistia chémiou aj vodou, filtre sa skontrolujú a vyčistia. Potom prichádza napúšťanie novej vody a jej úprava,“ vysvetlil Kusý. Práce podľa neho zvládli štyria pracovníci za tri dni.
Kúpalisko ponúka veľký bazén s približne 600 kubíkmi vody, menší detský bazén s objemom okolo 100 kubíkov, oddychový bazén a tri malé bazéniky pre batoľatá. Sezónu plánujú odštartovať 19. júna súťažným varením guláša na kúpalisku. Oficiálne otvorenie kúpaliska je naplánované 20. júna. Počas leta by sa v areáli mali konať aj kultúrne podujatia, medzi nimi letné kino a tradičné divadlo.
O prevádzku sa bude počas sezóny starať mestský podnik vo vlastnej réžii. Na leto plánujú prijať dve pracovníčky do pokladne, troch plavčíkov, zamestnanca, ktorý bude dohliadať na bazény.
Podľa vedúceho mestských služieb je návštevnosť závislá najmä od počasia a od toho, či ide o pracovný deň alebo víkend. Kúpalisko navštevujú obyvatelia mesta aj ľudia zo širšieho okolia. Kapacita areálu je približne 1000 osôb. „Nie je to rentabilné, ale robíme to pre verejnosť a pre našich občanov, aby si mohli prísť oddýchnuť, načerpať sily a osviežiť sa,“ dodal Kusý.