Most v obci Strážske bude treba kompletne zrekonštruovať

Strážske 29. novembra (TASR) – Most v Strážskom cez rieku Laborec spájajúci mesto s miestnou časťou Krivošťany musí podstúpiť komplexnú rekonštrukciu. Počas jej realizácie prechod ponad rieku umožní dočasné premostenie. Bude určené pre peších i osobné automobily. Informoval o tom v piatok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka počas kontrolného dňa.



Ako Trnka uviedol, podľa odborného statické posudku je z pôvodných 27 nosníkov mosta len desať spôsobilých na to, aby most mohli využívať chodci. Jeden nosník spadol samovoľne, jeden počas obhliadkových prác zhodili a ďalších 15 budú musieť v budúcnosti takisto strhnúť. "Celý most budeme musieť prerobiť," povedal Trnka s tým, že rekonštrukciu podstúpi i všetkých desať ponechaných nosníkov.



"Počas komplexnej rekonštrukcie bude dané náhradné premostenie. Na tomto náhradnom premostení budú môcť chodiť peší aj osobné automobily," uviedol Trnka. Definitívnu predstavu o tom, ako bude náhradné premostenie vyzerať, teda či bude prekrývať súčasný most alebo bude vedľa neho, ešte kraj nemá. Podľa Trnku je v procese zvažovania v súčasnosti viacero variant. Definitívne riešenie bude závisieť od konečných výsledkov celého statického posudku, ktorým kraj nateraz nedisponuje. Náklady na oba projekty predbežne vyčíslil na dva až štyri milióny eur v závislosti od zvolených alternatív premostenia i samotnej rekonštrukcie mosta. Kraj ich bude financovať z rezervného fondu.



Časový horizont realizácie oboch prác bude podľa Trnku závisieť od verejnej obchodnej súťaže na dodávateľa. "Tam je, samozrejme, otázka na Úrad pre verejné obstarávanie, keďže my to budeme chcieť riešiť v havarijnom režime. To znamená, že by to nemuselo trvať niekoľko mesiacov, ale len niekoľkých týždňov," doplnil Trnka s tým, že sa budú snažiť, aby oba projekty realizoval jeden dodávateľ. Výhodou má byť nadväznosť prác.



V správe KSK je spolu 53 mostov rovnakej konštrukcie, typu 'vloššák'. Po tom, čo začiatkom októbra došlo k samovoľnému spadnutiu jedného z nosníkov na moste v Strážskom, sa kraj rozhodol vykonať dôkladnú kontrolu všetkých týchto mostov. Podľa Trnkových slov ich bolo dosiaľ skontrolovaných 28. "Zatiaľ vieme povedať, že z týchto 28 mimoriadnych prehliadok štyri mosty nevyhoveli a budeme mať podobný problém ako tu, budeme musieť ich urgentne rekonštruovať," uzavrel Trnka.