Náhradné premostenie cez rieku Laborec má byť hotové do konca januára

Strážske 10. januára (TASR) – Prejazd osobných automobilov ponad rieku Laborec v Strážskom (okres Michalovce) po viac ako troch mesiacoch umožní náhradné premostenie. Ako o tom v piatok informoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, má byť hotové do konca januára.



"V pondelok - utorok by mala byť podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Bude mať dva týždne na to, aby demontoval staré nosníky a osadil náhradné premostenie. Toto náhradné premostenie by malo slúžiť pre peších, osobné automobily a malé autobusy. Ďalšie práce budú pokračovať podľa toho, ako rýchlo sa pripraví projektová dokumentácia, prekládky niektorých sietí a podobne," uviedol Trnka s tým, že realizáciu náhradného premostenia, demontáž starého mosta a výstavbu nového v tomto termíne umožnil súhlas Úradu pre verejné obstarávanie so zrýchleným konaním. Prvú fázu priameho rokovacieho konania ukončili vo štvrtok 9. januára a ako Trnka doplnil, KSK v tejto súvislosti oslovil piatich dodávateľov. Suma, za ktorú zhotoviteľ osadí náhradné premostenie, zrealizuje demoláciu starého mosta, pripraví projektovú dokumentáciu a vybuduje nový most, by mala predstavovať maximálne 2,4 milióna eur.







Náhradné premostenie má byť podľa Trnku osadené z ľavej strany súčasného mosta na existujúcich pilieroch. Tie sú podľa znaleckého posudku v poriadku. Komplikáciou sa zdá byť plynové a vodovodné potrubie, ktoré je podľa slov riaditeľa Správy ciest KSK Jozefa Raucha "zavesené" na moste, i keď je to v rozpore so zákonom. Ako však doplnil, pri štvrtkovom (9.1.) stretnutí s pravdepodobným dodávateľom stavby našli niekoľko možných riešení. Najvhodnejšie bude závisieť od stanoviska plynárov a vodárov, s ktorými má kraj rokovať budúci týždeň. Pri rekonštrukcii mosta bude typ "Vloššák" nahradený železobetónovými nosníkmi predpätej konštrukcie. Predpokladaným termínom ukončenia jeho výstavby je koniec roka 2020.



V KSK je spolu 54 mostov typu Vloššák. Ako Trnka uviedol, testy, ktoré na nich v súvislosti so zrúteným nosníkom na moste v Strážskom vykonali, zaradili päť z nich do šiesteho stupňa, teda do stavu tesne pred uzavretím. Ide o most cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez potok v meste Sečovce. "Na týchto mostoch sme zatiaľ vykonali dočasné opatrenia, podopreté budú poškodené nosníky alebo presmerovaná doprava striedavo do jedného jazdného pruhu," povedal Trnka s tým, že náklady na ich rekonštrukciu sú vyčíslené na 3,5 mil. eur. "Momentálne ich nemáme vyčlenené zo žiadnej položky, takže toto budeme musieť tiež súbežne s týmto mostom začať riešiť," uzavrel.