Strážske obmedzilo hudbu na námestí, dôvodom sú sťažnosti obyvateľov
Autor TASR
Strážske 16. septembra (TASR) - Mestskí poslanci v Strážskom schválili na septembrovom zastupiteľstve dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), ktorým sprísnili prevádzkový čas viacerých typov prevádzok na Námestí Alexandra Dubčeka. Nové pravidlá reagujú na opakované sťažnosti obyvateľov a zariadenia sociálnych služieb v centre mesta.
Podľa schváleného dodatku môžu byť kaviarne, bary, cukrárne či rýchle občerstvenia bez hudobnej produkcie na námestí otvorené najdlhšie do 22.00 h. Prevádzky, ktoré na základe ohlásenia vykonávajú kultúrne či spoločenské podujatia a akcie uzavretej spoločnosti ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, zábavy, diskotéky, firemné večierky rodinné akcie majú skončiť do 20.00 h. Nočné podniky s hudobnou produkciou nesmú byť umiestnené na Námestí Alexandra Dubčeka.
„Námestie Alexandra Dubčeka sme renovovali pred rokom a pol, bolo maximálne zaťažované, čo sa týka nočného hluku. Mali sme množstvo podnetov od občanov, že nemôžu spávať. Sťažnosť prišla aj z domova sociálnych služieb umiestneného priamo na námestí, kde žijú najzraniteľnejší obyvatelia. Reflektovali sme ich požiadavky,“ uviedol primátor Patrik Magdoško.
V iných častiach mesta zostávajú otváracie hodiny prevádzok voľnejšie. Podľa typu prevádzky je možná otváracia doba do polnoci, prípadne aj do 04.00 h cez víkendy.
