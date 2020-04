V Strážskom otestovali zamestnancov v DSS Harmónia a Lidwina

Strážske 28. apríla (TASR) – Spolu 148 zamestnancov domovov sociálnych služieb Harmónia a Lidwina v meste Strážske v okrese Michalovce absolvovalo v utorok testovanie na nový koronavírus.



Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ oboch zariadení pristúpil k preventívnemu opatreniu pred šírením nákazy v rámci vlastných kapacít. Testovanie realizuje v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bude odobratý biologický materiál vyhodnocovať.



"Rozhodli sme sa zakúpiť tieto (PCR, pozn. TASR) testovacie sety a otestovať 1200 zamestnancov a 1800 klientov DSS. Podotýkam, že nejde o IGG testy, ktorými testuje štát, keďže z tých testov sa nedozvieme, či aktuálne ten človek je alebo nie je nakazený," povedal v utorok pre médiá predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že testovanie vo všetkých 13 krajských zariadeniach DSS by malo byť ukončené do troch týždňov. Začali s ním v pondelok (27. 4.) v zariadeniach v Rožňave, výsledky očakávajú v utorok večer.



Riaditeľka DSS Harmónia Viera Dzurjašková, ktorá je zároveň poverená riadením DSS Lidwina, v súvislosti s preventívnymi opatreniami uviedla, že aj v oboch zariadeniach v Strážskom k nim pristúpili veľmi zavčasu.



"Dodržiavame všetky postupy a pravidlá, ktoré nám KSK posúva od hlavného hygienika, z ministerstva zdravotníctva. Zamestnanci sú zatiaľ v pohode, pracujeme stále v normálnom režime. Klienti nemôžu chodiť do mesta," doplnila s tým, že všetkým zamestnancom kontrolujú telesnú teplotu denne pred vstupom do zariadenia.



Výhodou oboch zariadení je podľa jej ďalších slov to, že klienti môžu na prechádzky využívať ich areály. Dodala, že kontakt s rodinami zverencom umožňujú prostredníctvom telefónu a internetovej aplikácie.