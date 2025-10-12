Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Strážske plánuje opravu chodníkov, investíciu pokryje aj úverom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Projektová dokumentácia by mala byť hotová v novembri, po jej dokončení mesto spustí verejné obstarávanie.

Autor TASR
Strážske 12. októbra (TASR) - Mesto Strážske pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov na svojom území. Opravy sa majú týkať približne 7000 štvorcových metrov plôch. Práce budú financované aj z úveru vo výške 400.000 eur. Ako pre TASR uviedol primátor Strážskeho Patrik Magdoško, mesto začalo budovaním parkoviska a chodníkov na Vihorlatskej ulici.

„Obyvatelia sa na to sťažovali celé roky a boli spisované viaceré petície,“ uviedol primátor. Dodal, že vlani sa mestu podarilo z rezervy ušetriť približne 300.000 eur, z čoho 160.000 eur vyčlenili na prvé dve fázy opráv, a to chodníky smerom do centra mesta a veľké parkovisko so vstupom k bytovkám.

V ďalšej fáze sa mestské zastupiteľstvo zhodlo na oprave chodníkov v celom meste. „Nemám rád, keď sa robí niečo po kúskoch, a preto sme sa rozhodli budovať infraštruktúru nanovo. Ide o historický dlh a rozhodli sme sa zobrať úver, z ktorého tieto práce dofinancujeme,“ doplnil Magdoško.

Rekonštrukcia sa bude týkať chodníkov, ktoré neprešli opravou od roku 2015 a sú v najhoršom technickom stave. Práce budú prebiehať v rôznych častiach mesta a súčasťou obnovy budú aj nové obrubníky. „Iné mestá si brali úvery na infraštruktúru vo výške 5,5 milióna eur, čo vychádzalo na občana 125 eur. My ideme do 400-tisícového úveru, čo je asi 56 eur na občana. Navyše, tri roky po sebe sme dokázali ušetriť z rezervného fondu, takže ročná splátka 40.000 eur je pre nás zvládnuteľná,“ skonštatoval primátor.

Projektová dokumentácia by mala byť hotová v novembri, po jej dokončení mesto spustí verejné obstarávanie. Primátor očakáva, že rekonštrukcie budú prebiehať na viacerých miestach súčasne, pričom počas realizácie sa budú musieť občania pripraviť na určité obmedzenia.
