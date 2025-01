Podľa ZOP by prvá etapa sanácie PCB látok z Chemka nemala byť posledná

Bratislava/Strážske 9. januára (TASR) - Začiatkom tohto roka sa začne sanácia odpadu s obsahom PCB látok, ktorý je dlhodobo uskladnený v Strážskom. Zväz odpadového priemyslu (ZOP) označil tento krok za významný míľnik v riešení jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. Ako TASR informoval generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec, na rozdiel od predchádzajúcich pokusov ide o proces, keď sa tieto toxické látky nielen preskladnia, ale aj odborne a ekologicky spracujú.



"Je to veľmi dobrá správa pre celé Slovensko. Po takmer pol storočí sa v prvých mesiacoch roka 2025 rozbehne sanácia a odstraňovanie 150 ton odpadu s obsahom PCB látok, uskladnených v kovových kontajneroch z lokality Ošipárne v areáli Chemka," uviedol Chovanec s tým, že ZOP oceňuje postup vlády a ministra životného prostredia.



PCB látky zo Strážskeho sa budú spracúvať v špecializovanom zariadení vo Viedni, ktoré má s týmto druhom odpadu dlhoročné skúsenosti. Podľa Chovanca je to aktuálne najlepšie dostupné riešenie, keďže na Slovensku neexistujú kapacity zariadenia podobného typu. "Hlavnými produktmi vysokoteplotného spaľovania nad 1100 °C sú plyny ako oxidy uhlíka a dusíka, voda a anorganický popol. Prítomný chlór je konvertovaný na menej škodlivý chlorovodík a spolu s ostatnými plynmi zachytený vysoko sofistikovanými a účinnými filtrami," vysvetľuje Chovanec.



ZOP upozorňuje, že prvá etapa sanácie PCB látok v Strážskom by nemala byť posledná. Podľa internej štúdie združenia sa v Strážskom môže nachádzať približne 27.000 ton odpadu s obsahom PCB látok. "Rozsah znečistenia PCB látkami je obrovský. Nejde len o uskladnené PCB látky v sudoch v areáli Chemka, ale aj o kontaminované sedimenty v okolí areálu, ktoré sa do pôdy dostali rôznymi únikmi, priesakmi a priamym zakopávaním odpadu v okolí areálu," doplnil Chovanec. Najviac zasiahnuté sú lokality v areáli závodu Chemko, skládka odpadov Pláne, železničné prekladisko, hlavný odpadový kanál, potok Duša a rieka Laborec.



"Len na ilustráciu, podľa prieskumov by dnes bolo nutné sanovať až 50.000 ton kontaminovaného sedimentu z okolitých lesov a polí. Každé ďalšie zaváhanie a prerušovanie prác bude v budúcnosti znamenať len ďalšie zvyšovanie kumulatívneho rizika pre životné prostredie a zdravie obyvateľov v regióne," dodal Chovanec.



Podľa informácií ZOP je postup envirorezortu správny. Najdôležitejšie je odborne odviezť a spracovať približne 600 ton PCB látok v areáli Chemka vrátane Ošipárne a v druhom kroku z Teplárne. Následne sa pokúsiť sanovať, respektíve zaizolovať skládku Hôrky-Pláne, kde je podľa odhadov uložených až 900 ton PCB látok v sudoch.



Vo finálnej fáze je potrebné podrobne zmapovať všetky ostatné zdroje PCB, stanoviť rozsah znečistenia pôd a sedimentov a následne začať rozsiahly monitoring a sanáciu najviac postihnutých miest s cieľom revitalizovať celé zasiahnuté územie.