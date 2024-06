Strážske pripravilo na kúpalisku kultúrne akcie aj detské ihrisko

Strážske 28. júna (TASR) - Mesto Strážske pripravilo pre občanov a návštevníkov mestského kúpaliska viacero noviniek aj sériu kultúrnych akcií pod názvom Kultúrne leto. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, aktuálne je vo výstavbe detské ihrisko, ktoré rozšíri hraciu plochu pre deti v areáli. Hotové by malo byť počas júla a bude disponovať aj bezbariérovými prvkami.



"Pre komfort návštevníkov sa dokúpili ďalšie ležadlá, ktoré budú priamo pri bazénoch," uviedol primátor s tým, že rezidenčné a senior karty, zavedené minulú sezónu, zostávajú v platnosti aj tento rok. Vstupné od minulého roka nezmenili.



Návštevnosť kúpaliska má podľa Magdoška stúpajúcu tendenciu a evidujú aj rekreantov z okolitých miest a obcí. "Do budúcna sa budeme zaoberať otázkou možnosti vyhrievania vody v bazénoch, budeme hľadať dostupné a ekonomicky výhodné možnosti. Chceli by sme tiež doplniť bazény o tobogan či šmykľavky," uviedol.



Počas leta plánujú na kúpalisku vystúpenia pre deti, cvičenie vo vode, plážový volejbal, ukážky bojového umenia aikido, penovú show, skákacie hrady a vystúpia aj divadelníci z Kladzian. Na záver prázdnin pripravuje samospráva akciu s názvom Challenge day, počas ktorej budú súťažiť s mestom Sobrance, a tiež Gazdovské dni.