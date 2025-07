Strážske spustilo sociálny taxík pre seniorov

Strážske 7. júla (TASR) - Obyvatelia mesta Strážske môžu od júla využívať novú sociálnu službu - sociálny taxík. Mesto ju spustilo v spolupráci s Filantropiou Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, služba funguje za zvýhodnených podmienok, pretože je čiastočne dotovaná a je určená obyvateľom, ktorí nemajú voči mestu žiadne záväzky.



Na využitie služby majú nárok osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia so zníženou mobilitou a seniori nad 62 rokov s platným dokladom totožnosti alebo seniorskou kartou mesta.



Sociálny taxík má pomôcť riešiť problémy najmä starších občanov s dopravou k lekárovi, na úrady, do lekárne či na kultúrne a spoločenské podujatia. „Seniori často nemajú možnosť ísť k lekárovi alebo na kultúrne akcie, lebo ich deti sú preč alebo pracovne vyťažené. Chceme im touto formou zabezpečiť dostupnú starostlivosť aj možnosť spoločenského vyžitia,“ uviedol primátor. Ako doplnil, taxík môže zabezpečiť aj cestu mimo okres, napríklad do Košíc, ak sa dohodne viacero záujemcov.



Magdoško pripomenul, že projekt má zatiaľ charakter skúšobnej prevádzky do konca roka. Mesto naň vyčlenilo 1000 eur a je pripravené podľa záujmu obyvateľov rozpočet navýšiť. „Uvidíme, ako sa bude služba využívať. Ak sa osvedčí, chceme ju zachovať a rozšíriť,“ dodal.