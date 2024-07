Vlaňajšie hospodárenie Strážskeho skončilo s prebytkom

Strážske 18. júla (TASR) - Samospráva Strážskeho v roku 2023 hospodárila s prebytkom vyše 228.000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na júnovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2023 hospodáriť so sumou 7,15 milióna eur, po priebežných úpravách hodnota rozpočtu prekročila osem miliónov eur.



Ako TASR informoval primátor Patrik Magdoško, významnou položkou bolo splatenie úveru vo výške 1.831.978,17 eura, ktorým financovali rekonštrukciu námestia.



Doplnil, že väčšinu investičných akcií ako zberný dvor, detské ihrisko, fotovoltaiku na budove centra voľného času, vodozádržné opatrenia na budove mestského úradu či základnej školy financovali z externých zdrojov a dotácií.



"Podarilo sa nám v čase energetickej krízy doviesť ekonomiku mesta do stavu, že sme vytvorili prebytok 228.000 eur, ktorý mohol byť aj vyšší, nebyť úveru," dodal s tým, že radnica plánuje aj v tomto roku získavať externé zdroje na rozvoj mesta.