Toxický prameň vo zvernici v Strážskom sa dá dekontaminovať

Strážske 15. mája (TASR) – Skládka zakopaného toxického odpadu z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske v areáli susediacej zvernice a voda z nej vytekajúca sa dá dekontaminovať. Proces zisťovania možností realizácie čistenia vody zastavila pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to povedali vedeckí pracovníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ladislav Štibrányi a Karol Balog.



"Je taká predstava, že na základe analýzy dekontaminovanej vody by sa použili na STU vyvíjané technické postupy na odstránenie organických polutantov," uviedol Štibrányi s tým, že čistenie vody od polutantov a mikropolutantov liečiv, pesticídov či iných chemických látok sa na STU rieši v rámci pripravovaného projektu Voda pre 21. storočie. Ako však doplnil, absorpčné techniky nemusia byť jediným možným spôsobom, ako kontaminovanú vodu vytekajúcu z prameňa vyčistiť. "Máme pripravené rôzne systémy dekontaminácie vody. Dali by sa využiť elektrochemické, fotochemické, absorpčné a oxidačno-redukčné techniky. Je nevyhnuté urobiť komplexnú analýzu, čo z toho kopca vyteká, kopec rozkopať, sudy, ktoré sa tam obmývajú presakujúcou dažďovou vodou vybrať a zlikvidovať inou technikou. Vytekajúca voda je kontaminovaná polychlórovanými bifenylmi (PCB), ale súčasne je kontaminovaná aj inými toxickými látkami, ktorými sa zatiaľ nikto nezaoberal," priblížil Štibrányi, od čoho závisí konečné riešenie časti ekologického problému, ktorý po sebe zanechal podnik pôsobiaci v chemickom priemysle. Ako doplnil, je veľmi pravdepodobné, že v zemi uložený odpad je len z malej časti tvorený sudmi s PCB látkami. Podľa jeho slov o tom svedčí výsledok analýzy vody, ktorú pri svojej návšteve zvernice odobral z rôznych miest dažďového potôčika.



Ako Štibrányi dodal, proces zisťovania možností dekontaminácie prameňa vo zvernici zastavila pandémia nového koronavírusu. "Tesne pred koronavírusom sa doručil (vtedajšej) ministerke vnútra Sakovej návrh listu, ktorým by oslovila STU so žiadosťou o spoluprácu na riešenie problematiky PCB látok v Strážskom. Potom vypukla pandémia COVID-19 a už sa nikto na STU neobrátil," vysvetlil. Dodal tiež, že tím odborníkov je pripravený reagovať na žiadosť ministerstva vnútra a začať s komplexnou analýzou vody a laboratórnym testovaním rôznych systémov dekontaminácie. Samotné technologické zariadenie dekontaminujúce vytekajúcu vodu v studničkách je možné vo zvernici nainštalovať do pol roka. Náklady na tento projekt je možné reálne vyčísliť až po dôkladnom zistení stavu a podľa Štibrányiho je predpoklad, že pôjde o niekoľko desiatok tisíc eur.



Vlaňajší prísľub bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že vláda vyčlení na zabezpečenie prác v súvislosti s odstránením nebezpečného toxického odpadu PCB v Strážskom toľko prostriedkov, koľko je potrebné, pre TASR i v súčasnosti potvrdil hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. "Práce v súvislosti so záťažou PCB látkami v Strážskom momentálne nie sú limitované finančnými prostriedkami, v súčasnosti je najmä prioritou zistenie rozsahu environmentálnej záťaže a podľa toho budeme vedieť aj bližšie určiť ďalší postup a objem potrebných finančných prostriedkov," uviedol. Priznal však aj spomalenie procesu riešenia problému pre pandémiu nového koronavírusu. Rezort aj napriek tomu v súčasnosti vyhodnocuje ponuky ôsmich spoločností, ktoré sa uchádzajú o likvidáciu sudov s PCB látkami nachádzajúcimi sa v budove teplárne a ošipárne. "Firmy po predošlom návrhu a spolupráci predložili predbežné ponuky na vyčíslenia nákladov na likvidáciu látok na danom území. Podklady sa aktuálne posudzujú a analyzujú. Vyhodnocuje sa aj reálnosť a vhodnosť týchto ponúk na realizáciu likvidácie odpadu," priblížil.



Odbor komunikácie ministerstva životného prostredia k problému uviedol, že rezort v súčasnosti zabezpečuje geologický prieskum tejto lokality, ktorý sa v najbližšom období začne vrtnými prácami a odberom vzoriek. "Geologický prieskum a následné kroky, analýza rizika znečisteného územia a štúdia uskutočniteľnosti sanácie budú definovať rozsah a kvalitu znečistenia pôdy a vody a navrhnú varianty sanácie," doplnil.



Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza i v programovom vyhlásení vlády Igora Matoviča (OĽaNO).