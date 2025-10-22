< sekcia Regióny
Štrba chce zriadiť v budove bývalej železničnej zastávky pamätnú izbu
Samospráva informovala, že odkúpenie stavby za takmer 5300 eur schválili miestni poslanci.
Autor TASR
Štrba 22. októbra (TASR) - Obec Štrba odkúpi od Železníc SR (ŽSR) budovu bývalej železničnej zastávky spolu so zastavaným pozemkom. V budúcnosti tam totiž plánuje zriadiť pamätnú izbu. Samospráva informovala, že odkúpenie stavby za takmer 5300 eur schválili miestni poslanci.
Podmienkou je, že obec bude nehnuteľnosť využívať na verejnoprospešné účely. Zároveň sa samospráva zaviazala nepreviesť vlastnícke právo k tejto budove najbližších desať rokov.
Zámerom obce je postupne stavbu obnoviť a zriadiť v nej pamätnú železničiarsku izbu. Čiastočne už dali upraviť fasádu budovy a jej okolie, a to počas výstavby nového mosta ponad železnicu a prístupovej cesty a chodníka k tejto zastávke. Zároveň by v nej mali prevádzkovať aj verejné toalety pre cestujúcich, prípadne čakáreň. Na to však bude samospráva hľadať externé zdroje.
„Pôvodne bola táto budova, ktorá je súčasťou železničiarskej histórie Štrby, pred tromi rokmi určená na asanáciu,“ objasnila obec. Samospráva však nevyhovela návrhu ŽSR na jej zbúranie a vstúpila do rokovania s cieľom získať ju do majetku obce.
