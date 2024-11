Nový most ponad železničnú trať v Štrbe už slúži verejnosti

Štrba 25. novembra (TASR) - V podtatranskej obci Štrba v pondelok oficiálne odovzdali do užívania novo vybudovaný most ponad železničnú trať. Ide o ďalšiu z významných investícií v modernizácii dopravnej infraštruktúry v regióne. Upozornil na to predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a zároveň ocenil, že sa stavbu podarilo dokončiť ešte pred zimou. Zhotoviteľ mal na realizáciu diela osem mesiacov.



"Tento most je veľmi dôležitý, pretože je na podhorí Vysokých Tatier, ktoré sú veľmi navštevovanou destináciou a využívajú ho jednak ľudia, ktorí tam pracujú, aj tí, čo žijú v Štrbe, ale tiež návštevníci, ktorí sú ubytovaní napríklad v penziónoch v Štrbe a chodia do Tatier," uviedol Majerský.



Vybudovaný nový mostný objekt cez železničnú trať v úseku Svit - Štrba je náhradou za pôvodný, ktorý bol jedným z najstarších v kraji. Postavili ho ešte v roku 1932 a jeho stavebno-technický stav bol veľmi zlý. Pre výstavbu bola od začiatku marca uzatvorená vstupná cesta do obce od Tatranskej Štrby a vodiči museli využívať obchádzkovú trasu. "Zažili sme si, čo je to obchádzka, takže všetci ľudia ocenili význam tohto mosta. Ten pôvodný bol úzky, bol tam len provizórny chodník, teraz je most bezpečnejší, aj pre chodcov, chodník vyústi až k železničnej trati," zhodnotil starosta Štrby Michal Sýkora.



Nové premostenie s oceľovou a betónovou konštrukciou je dlhé 24 metrov so šírkou sedem metrov a jeho súčasťou sú aj chodníky. Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth objasnil, že pôvodnú konštrukciu nahradila takzvaná kompozitná. "Pôvodný 92-ročný most bol ešte z riečneho štrku, bol zhotovený ručne, chlapi to robili priamo na mieste z dreveného debnenia a odlievali z miešačky, naozaj vydržal pri týchto podmienkach veľmi dlho. Nová konštrukcia je kombináciou oceľových nosníkov, je tu päť oceľových trámov s nábehmi, čo veľmi pomohlo, aby bola subtílna a ľahká. Trámy sa položili ako celok, čo umožnilo zrýchliť výstavbu. Aj vďaka tomu sa podarilo tento most postaviť za osem mesiacov," dodal Horváth.



Spolu s rekonštrukciou cesty v úseku Štrba - Tatranská Štrba, priľahlých úsekov a chodníkov pre peších išlo podľa Horvátha o technicky náročnú stavebnú akciu. Vyžiadala si takmer 3,3 milióna eur, pričom PSK prispelo na výstavbu 1,4 milióna eur a zvyšok šiel zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.