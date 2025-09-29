< sekcia Regióny
Štrba plánuje stavať nájomné byty, zámer schválili mestskí poslanci
Autor TASR
Štrba 29. septembra (TASR) - Obec Štrba plánuje stavať nájomné byty. Zámer ešte minulý týždeň schválili poslanci obecného zastupiteľstva a rozhodlo o príprave a budúcej realizácii projektu. Samospráva informovala, že byty by mali postaviť v Tatranskej Štrbe v lokalite pri obecnom úrade.
Poslanci schválili návrh architektonickej štúdie. Pôjde o 30 nájomných bytov, z toho 18 dvojizbových a 12 trojizbových. „Vo štvorpodlažnom bytovom dome s dvoma vchodmi budú okrem 30 bytov aj dva výťahy a pivničky pre každý byt a spoločná kotolňa. V rámci tejto stavby sa zriadi nová vodovodná a elektrická prípojka, nová splašková a dažďová kanalizácia. Vybudujú sa spevnené plochy - prístupová cesta, chodníky a verejné osvetlenie, vrátane 45 nových parkovacích miest,“ priblížila obec.
Vytvorí sa aj zóna s novým detským ihriskom, ktorá bude slúžiť zároveň pre potreby blízkej materskej školy. V rámci tohto projektu sa vyrieši aj zlý stav súčasného schodiska, ktoré nahradí nový chodník.
Obec plánuje túto výstavbu financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Ministerstva dopravy SR a z vlastných zdrojov. Žiadosť na získanie finančných prostriedkov samospráva plánuje podať začiatkom budúceho roka. V prípade úspešnosti sa v lete začne výstavba, ktorá by mala trvať do konca roka 2027.
