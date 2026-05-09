< sekcia Regióny
Štrba plánuje vybudovať pri Štrbskom plese ďalšie verejné toalety
Pôjde o identické kontajnerové toalety, aké už obec zrealizovala pred viac ako rokom na druhej strane jazera, a na ktoré sú veľmi pozitívne ohlasy.
Autor TASR
Štrba 9. mája (TASR) - Obec Štrba plánuje vybudovať pri Štrbskom plese druhé verejné toalety. Pomôcť zrealizovať projekt by mali financie z cezhraničného programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Informoval o tom Štefan Bieľak z tamojšieho obecného úradu s tým, že cieľom samosprávy je získať finančné prostriedky vo výške 78.000 eur z fondov Európskej únie. Partnerom projektu „Turistika ako prvok spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“ je v tomto prípade Gmina Nový Targ.
„Hlavným cieľom je posilniť úlohu udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne prostredníctvom rozvoja modernej sanitárnej infraštruktúry dostupnej pre návštevníkov daných turisticky významných miest,“ uviedol Bieľak. Nový Targ chce vybudovať verejné toalety pri turistickej trase „Obidowa Stopami Olympionikov“, zatiaľ čo obec Štrba ich plánuje umiestniť pri jazere neďaleko hotela Soliska, vedľa turistického chodníka okolo jazera.
Pôjde o identické kontajnerové toalety, aké už obec zrealizovala pred viac ako rokom na druhej strane jazera, a na ktoré sú veľmi pozitívne ohlasy. Výhodou tohto kontajnerového riešenia je podľa Bieľaka rýchla realizácia s minimálnym zásahom do životného prostredia. Upozornil, že pleso je v rámci Tatranského národného parku vo štvrtom stupni ochrany prírody. Toalety budú napojené na existujúcu verejnú kanalizáciu a vodovod. „Sanitárny kontajner bude upravený s estetickou fasádou z drevených lamiel, aby sa prirodzene začlenil do horského prostredia. V rámci projektu bude vybudovaný aj bezbariérový prístup. Bude tam WC pre ženy, mužov aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou,“ ozrejmil Bieľak.
Okrem uvedených aktivít chcú v rámci projektu zorganizovať aj športové podujatie v Gmine Nowy Targ v lokalite Obidowa. Na Štrbskom Plese sa uskutoční pracovný seminár na tému - význam malých verejných investícii pre zlepšenie komfortu a bezpečnosti cestovného ruchu. Celkové náklady projektu sú takmer 98.000 eur a v prípade úspešnej žiadosti je realizácia naplánovaná od októbra do septembra 2027. „Reálne by tak toalety mohli byť osadené na Štrbskom Plese pred budúcoročnou letnou sezónou,“ uzavrel Bieľak.
„Hlavným cieľom je posilniť úlohu udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne prostredníctvom rozvoja modernej sanitárnej infraštruktúry dostupnej pre návštevníkov daných turisticky významných miest,“ uviedol Bieľak. Nový Targ chce vybudovať verejné toalety pri turistickej trase „Obidowa Stopami Olympionikov“, zatiaľ čo obec Štrba ich plánuje umiestniť pri jazere neďaleko hotela Soliska, vedľa turistického chodníka okolo jazera.
Pôjde o identické kontajnerové toalety, aké už obec zrealizovala pred viac ako rokom na druhej strane jazera, a na ktoré sú veľmi pozitívne ohlasy. Výhodou tohto kontajnerového riešenia je podľa Bieľaka rýchla realizácia s minimálnym zásahom do životného prostredia. Upozornil, že pleso je v rámci Tatranského národného parku vo štvrtom stupni ochrany prírody. Toalety budú napojené na existujúcu verejnú kanalizáciu a vodovod. „Sanitárny kontajner bude upravený s estetickou fasádou z drevených lamiel, aby sa prirodzene začlenil do horského prostredia. V rámci projektu bude vybudovaný aj bezbariérový prístup. Bude tam WC pre ženy, mužov aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou,“ ozrejmil Bieľak.
Okrem uvedených aktivít chcú v rámci projektu zorganizovať aj športové podujatie v Gmine Nowy Targ v lokalite Obidowa. Na Štrbskom Plese sa uskutoční pracovný seminár na tému - význam malých verejných investícii pre zlepšenie komfortu a bezpečnosti cestovného ruchu. Celkové náklady projektu sú takmer 98.000 eur a v prípade úspešnej žiadosti je realizácia naplánovaná od októbra do septembra 2027. „Reálne by tak toalety mohli byť osadené na Štrbskom Plese pred budúcoročnou letnou sezónou,“ uzavrel Bieľak.