Starosta Štrby: Zabezpečiť nádoby proti medveďom je finančne náročné

Štrba 1. júna (TASR) - Pre obec Štrba pod Tatrami je finančne náročné zabezpečiť všetky nádoby na odpad proti prístupu medveďa hnedého. Uviedol to pre TASR starosta obce Michal Sýkora ako reakciu na pokutu, ktorú samospráva dostala minulý rok vo výške 1800 eur za porušenie zákona o odpadoch, na základe podnetu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Inšpektori vtedy zistili štyri nezabezpečené nádoby v chatovej lokalite nad železničnou stanicou Štrba v smere k obci.



"Pokutu sme zaplatili a začali sme sa zaoberať, ako problém vyriešiť podľa platných predpisov. Celý kataster obce je zahrnutý do územia, kde musí samospráva zabezpečiť podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR nádoby pred prístupom medveďa hnedého. Po ukončení kontroly sme oslovili zásahový tím a začali sme hľadať primerané riešenia. Všetky nádoby na zber komunálneho odpadu sme zabezpečili pred otvorením a vypracovali sme projektovú dokumentáciu na trvalé riešenie tohto problému," objasnil Sýkora.



Upozornil, že obec Štrba má vo svojom katastri aj časti Tatranská Štrba, Štrbské Pleso a štyri chatové lokality. Pre samosprávu je preto finančne veľmi náročné zabezpečiť všetky nádoby bez pomoci štátu. "Tím pre medveďa hnedého nás ubezpečil, že vyjde výzva na Environmentálnom fonde, z ktorej sa podporia obce zaradené do lokality výskytu medveďa hnedého na zabezpečenie odpadu," dodal starosta s tým, že obec je pripravená podať projekt, ktorý už odsúhlasil aj zásahový tím, výzva sa však momentálne stále pripravuje. Obecné nádoby by po realizácii mali byť umiestnené v železných klietkach, podľa starostu je však otázne, či sa to bude dať vo všetkých obecných častiach.



Sýkora tiež zdôraznil, že nádoby na odpad bude potrebné riešiť celoplošne, a teda aj tie, ktoré vlastnia súkromníci. "Medveď nerobí rozdiel medzi odpadom obecným a súkromným, takže aj všetci podnikatelia by si ho mali zabezpečiť, a to sa veľmi ťažko zrealizuje. Nie je to lacná záležitosť," skonštatoval starosta.



Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva preveril vlani v lokalitách s výskytom medveďa 198 stojísk na zmesový komunálny odpad a bioodpad, pričom dohromady vykonal 21 kontrol kontajnerových stojísk a uložil 13 pokút. Najvyššiu vo výške 10.000 eur dostalo mesto Vysoké Tatry. V systematických kontrolách zabezpečenia odpadu v obciach s výskytom medveďa hnedého pokračuje Slovenská inšpekcia životného prostredia aj tento rok. Inšpektori skontrolovali napríklad Handlovú, Hronskú Dúbravu, Tatranskú Lomnicu alebo Starý Smokovec, kde porušenie nezistili.