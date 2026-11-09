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Štrba: Vo vlaku do Bratislavy došlo k incidentu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Hovorca Baček dodal, že okolnosti a priebeh incidentu preverujú príslušné zložky.

Autor TASR
Štrba 9. novembra (TASR) - V blízkosti železničnej stanice Štrba pod Tatrami sa vo vlaku smerujúcom do Bratislavy stal incident medzi cestujúcimi. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček s tým, že v dôsledku udalosti došlo aj k meškaniu vlaku.

„Vo vlaku Ex 612 Tatran došlo k incidentu medzi cestujúcimi. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru a rýchla zdravotná pomoc (RZP). V dôsledku udalosti došlo k obmedzeniu železničnej dopravy. Vlak Ex 612 pokračoval s predpokladaným meškaním približne 20 minút,“ uviedol hovorca. Dodal, že okolnosti a priebeh incidentu preverujú príslušné zložky.
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