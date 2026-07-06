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Štrba vybuduje ďalšiu cyklotrasu smerom na Šuňavu vďaka dotácii z EÚ
Ide o úsek cyklotrasy, ktorý je súčasťou veľkého cezhraničného cyklistického okruhu - Cesty okolo Tatier.
Autor TASR
Štrba 6. júla (TASR) - Výstavba cyklotrás v Štrbe bude pokračovať smerom na Šuňavu. Obci sa podarilo získať financie z krajských eurofondov. Informoval o tom podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak. Ešte minulý týždeň projekt schválila Rada partnerstva PSK v rámci Integrovanej stratégie.
Ide o úsek cyklotrasy, ktorý je súčasťou veľkého cezhraničného cyklistického okruhu - Cesty okolo Tatier. „Dĺžka tohto úseku s asfaltovým povrchom je 1,3 kilometra a cyklotrasa bude vedená súbežne s cestou III/3061 od mosta pri Hviezdoslavovej ulici smerom k Šuňave, po ľavej strane komunikácie až na hranicu s katastrom obce Šuňava,“ uviedol Bieľak.
Uvedený projekt bol podporený v rámci takzvaných krajských eurofondov cez Program Slovensko 2021 - 2027. Celkové oprávnené výdavky projektu sú pred verejným obstarávaním vo výške takmer 670.000 eur, pričom 85 percent tvorí dotácia z európskych fondov a zvyšok je spolufinancovanie zo štátneho a z obecného rozpočtu.
„Aktuálne sa bude pripravovať proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a predpoklad začatia realizácie výstavby je koniec roka 2026, respektíve marec - apríl 2027,“ dodal Bieľak s tým, že do budúcna je ešte potrebné vyriešiť vybudovanie cyklotrasy v Lučivnej a v Šuňave, aby sa dostali na cyklotrasu pri Čiernom Váhu a spojili tak Prešovský a Žilinský kraj.
Obec Štrba pritom v súčasnosti buduje aj asfaltovú cyklotrasu o dĺžke približne 520 metrov v smere na Lučivnú. V rámci tohto projektu sa zároveň vybudujú aj dva mostíky - cyklolávky cez potok Lučivná. Ide o pokračovanie už novovybudovanej cyklotrasy zo Štrby smerom na Lučivnú, ktorá bola ukončená v križovatke na „Kamenci“ pri odbočke na Šuňavu. V tomto prípade by mali práce trvať do konca júla.
Ide o úsek cyklotrasy, ktorý je súčasťou veľkého cezhraničného cyklistického okruhu - Cesty okolo Tatier. „Dĺžka tohto úseku s asfaltovým povrchom je 1,3 kilometra a cyklotrasa bude vedená súbežne s cestou III/3061 od mosta pri Hviezdoslavovej ulici smerom k Šuňave, po ľavej strane komunikácie až na hranicu s katastrom obce Šuňava,“ uviedol Bieľak.
Uvedený projekt bol podporený v rámci takzvaných krajských eurofondov cez Program Slovensko 2021 - 2027. Celkové oprávnené výdavky projektu sú pred verejným obstarávaním vo výške takmer 670.000 eur, pričom 85 percent tvorí dotácia z európskych fondov a zvyšok je spolufinancovanie zo štátneho a z obecného rozpočtu.
„Aktuálne sa bude pripravovať proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a predpoklad začatia realizácie výstavby je koniec roka 2026, respektíve marec - apríl 2027,“ dodal Bieľak s tým, že do budúcna je ešte potrebné vyriešiť vybudovanie cyklotrasy v Lučivnej a v Šuňave, aby sa dostali na cyklotrasu pri Čiernom Váhu a spojili tak Prešovský a Žilinský kraj.
Obec Štrba pritom v súčasnosti buduje aj asfaltovú cyklotrasu o dĺžke približne 520 metrov v smere na Lučivnú. V rámci tohto projektu sa zároveň vybudujú aj dva mostíky - cyklolávky cez potok Lučivná. Ide o pokračovanie už novovybudovanej cyklotrasy zo Štrby smerom na Lučivnú, ktorá bola ukončená v križovatke na „Kamenci“ pri odbočke na Šuňavu. V tomto prípade by mali práce trvať do konca júla.