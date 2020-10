Štrba zatiaľ eviduje 14 pozitívnych ľudí z 1732 odberov

Štrba 31. októbra (TASR) – Obec Štrba na svojich štyroch odberných miestach do 19.00 h eviduje 14 pozitívnych ľudí z celkovo 1732 vykonaných odberov. Pre TASR to potvrdil starosta obce Michal Sýkora.



Jedno odberné miesto otvorila obec na Štrbskom Plese, jedno v Tatranskej Štrbe a dve priamo v obci. Obyvatelia tam chodili podľa ulíc. „Rady neboli dlhé, ľudia čakali maximálne do 30 minút. Všetko sme mali dobre zorganizované a pripravené. Mali sme dostatok zdravotníkov a aj ochranných pracovných pomôcok,“ dodal Sýkora.



Na testovanie chodilo veľa ľudí z iných miest a obcí. Na Štrbskom Plese do 19.00 h urobili 451 odberov, pričom v tejto oblasti žije len 74 obyvateľov. „Rátali sme, že bude nárast, ale nie až taký. Nebolo to o turistoch, ale ľudia z iných miest a obcí tu prišli účelovo za testovaním,“ skonštatoval starosta.