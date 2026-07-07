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Štrba zrekonštruuje športový areál pri základnej škole vďaka dotácii
Celkové oprávnené výdavky 2. etapy predstavujú takmer 530.000 eur a povinné spolufinancovanie obce je na úrovni niečo viac ako 185.000 eur.
Autor TASR
Štrba 7. júla (TASR) - Športový areál pri základnej škole v obci Štrba v okrese Poprad kompletne zrekonštruujú. Obec získala na projekt finančný príspevok viac ako 344.000 eur z Fondu na podporu športu. Ide pritom o druhú etapu projektu. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
Samospráva získala časť finančných prostriedkov na tento projekt už v roku 2025, vďaka čomu sa začala realizovať prvá etapa. „V súčasnosti prebieha výstavba atletického oválu s tartanovým povrchom, realizuje sa odvodnenie celého areálu a buduje sa nové multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom,“ uviedla obec.
Na kompletné dokončenie rekonštrukcie a modernizácie školského športového areálu bolo potrebné zabezpečiť ďalšie financovanie. To sa obci podarilo získať vďaka úspešnému projektu a v rámci 2. etapy sa tak zrekonštruuje menšie trávnaté futbalové ihrisko vo vnútri atletického oválu pre tréning rôznych športov vrátane futbalu. Pribudne tam aj nová inline dráha s asfaltovým povrchom v dĺžke 500 metrov, ktorá bude určená najmä na letnú prípravu bežeckých lyžiarov zo športových tried. Zároveň vzniknú nové šatne so sprchami a toaletami, a to prestavbou pôvodných dielní a skladov. Ráta sa tiež s rekonštrukciou prístupovej cesty, úpravou spevnených plôch a vybudovaním verejného osvetlenia v športovom areáli.
Celkové oprávnené výdavky 2. etapy predstavujú takmer 530.000 eur a povinné spolufinancovanie obce je na úrovni niečo viac ako 185.000 eur. „Cieľom je celý projekt stavebne dokončiť do konca tohto roka, aby športový areál mohol čo najskôr slúžiť žiakom, športovým klubom aj širokej verejnosti,“ uzatvára obec.
Samospráva získala časť finančných prostriedkov na tento projekt už v roku 2025, vďaka čomu sa začala realizovať prvá etapa. „V súčasnosti prebieha výstavba atletického oválu s tartanovým povrchom, realizuje sa odvodnenie celého areálu a buduje sa nové multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom,“ uviedla obec.
Na kompletné dokončenie rekonštrukcie a modernizácie školského športového areálu bolo potrebné zabezpečiť ďalšie financovanie. To sa obci podarilo získať vďaka úspešnému projektu a v rámci 2. etapy sa tak zrekonštruuje menšie trávnaté futbalové ihrisko vo vnútri atletického oválu pre tréning rôznych športov vrátane futbalu. Pribudne tam aj nová inline dráha s asfaltovým povrchom v dĺžke 500 metrov, ktorá bude určená najmä na letnú prípravu bežeckých lyžiarov zo športových tried. Zároveň vzniknú nové šatne so sprchami a toaletami, a to prestavbou pôvodných dielní a skladov. Ráta sa tiež s rekonštrukciou prístupovej cesty, úpravou spevnených plôch a vybudovaním verejného osvetlenia v športovom areáli.
Celkové oprávnené výdavky 2. etapy predstavujú takmer 530.000 eur a povinné spolufinancovanie obce je na úrovni niečo viac ako 185.000 eur. „Cieľom je celý projekt stavebne dokončiť do konca tohto roka, aby športový areál mohol čo najskôr slúžiť žiakom, športovým klubom aj širokej verejnosti,“ uzatvára obec.