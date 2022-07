Štrbské Pleso opäť ožije Benátskou nocou

Štrbské Pleso 23. júla (TASR) – Do Vysokých Tatier sa po pandemickej prestávke vracia podujatie Benátska noc. Okrem člnkovania na Štrbskom plese budú súčasťou siedmeho ročníka akcie aj gondolieri, zrkadlové sochy či hudobný program.



Štrbské pleso sa podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej považuje za jedno z najromantickejších miest vo Vysokých Tatrách. "Člnkovanie je samo o sebe romantické, každému sa s tou romantikou spájajú Benátky. Toto podujatie malo vždy myšlienku pohody, dobrého jedla, dobrého vína, stretnutí a člnkovania sa na hladine Štrbského plesa," povedala.



Podujatie sa začne o 15.00 h, člnkovanie bude možné dlhšie ako bežne, a to do 20.00 h. K dispozícii bude spolu 22 člnov.



Prístav člnkov ožije talianskou atmosférou pri príležitosti 150. výročia založenia osady Štrbské Pleso. Ako Blašková pripomenula, Benátska noc na brehu tohto plesa má tradíciu dlhú niekoľko desaťročí. Pred pandémiou nového koronavírusu bolo toto podujatie podľa jej slov veľmi obľúbené, návštevnosť sa pohybovala v tisíckach.