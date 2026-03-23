Strecha a areál Kaštieľa v Dolnej Krupej by mohli prejsť obnovou
Autor TASR
Dolná Krupá 23. marca (TASR) - Strecha a areál národnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava, by mohli prejsť obnovou. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,94 milióna eur bez DPH. Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, realizované tzv. superreverzným postupom. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom je komplexná a prevádzkyschopná obnova národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Dolná Krupá spolu s vybranými pamiatkovými objektmi a technickou infraštruktúrou v jeho areáli,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 20. apríla do 12.00 h.
Predmet zákazky zahŕňa obnovu krovu a strešnej krytiny hlavného objektu kaštieľa a obnovu pamiatkových objektov a inžinierskych sietí (kanalizácia, pitná voda, teplovodný kanál) v areáli kaštieľa. Zákazka bude financovaná z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj stavebné úpravy objektu vrátnice a objektu Pamätníka Ludwiga van Beethovena, obnova historickej mrežovej brány a oplotenia, ako aj reštaurátorské práce na drobnej architektúre a sochárskych dielach nachádzajúcich sa v areáli. Predmet zákazky zahŕňa aj realizáciu debarierizačných opatrení.
Krupský kaštieľ patrí k najtypickejším reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Dnes slúži pre potreby Slovenského národného múzea - Hudobného múzea.
