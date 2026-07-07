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Strechu a areál kaštieľa v Dolnej Krupej čaká obnova za 2,4 mil. eur
Verejné obstarávanie bolo realizované tzv. superreverzným postupom. Zmluva nadobudla účinnosť 7. júla.
Autor TASR
Dolná Krupá 7. júla (TASR) - Strechu a areál národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava čaká obnova za 2,39 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú podpísalo Ministerstvo kultúry (MK) SR so zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou BM-MONT.
Verejné obstarávanie bolo realizované tzv. superreverzným postupom. Zmluva nadobudla účinnosť 7. júla. Dokončenie a odovzdanie diela je plánované do 14 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 31. decembra 2027.
Zákazka zahŕňa obnovu krovu a strešnej krytiny hlavného objektu kaštieľa a obnovu pamiatkových objektov a inžinierskych sietí (kanalizácia, pitná voda, teplovodný kanál) v areáli kaštieľa. Zákazka bude financovaná z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
Súčasťou zákazky sú aj stavebné úpravy objektu vrátnice a objektu Pamätníka Ludwiga van Beethovena, obnova historickej mrežovej brány a oplotenia, ako aj reštaurátorské práce na drobnej architektúre a sochárskych dielach nachádzajúcich sa v areáli. Tiež realizácia debarierizačných opatrení.
Krupský kaštieľ patrí k najtypickejším reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Dnes slúži pre potreby Slovenského národného múzea - Hudobného múzea.
Verejné obstarávanie bolo realizované tzv. superreverzným postupom. Zmluva nadobudla účinnosť 7. júla. Dokončenie a odovzdanie diela je plánované do 14 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 31. decembra 2027.
Zákazka zahŕňa obnovu krovu a strešnej krytiny hlavného objektu kaštieľa a obnovu pamiatkových objektov a inžinierskych sietí (kanalizácia, pitná voda, teplovodný kanál) v areáli kaštieľa. Zákazka bude financovaná z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
Súčasťou zákazky sú aj stavebné úpravy objektu vrátnice a objektu Pamätníka Ludwiga van Beethovena, obnova historickej mrežovej brány a oplotenia, ako aj reštaurátorské práce na drobnej architektúre a sochárskych dielach nachádzajúcich sa v areáli. Tiež realizácia debarierizačných opatrení.
Krupský kaštieľ patrí k najtypickejším reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Dnes slúži pre potreby Slovenského národného múzea - Hudobného múzea.