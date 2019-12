Strechu evanjelického kostola v Gelnici stabilizovali

Gelnica 5. decembra (TASR) – Strecha evanjelického kostola sv. Michala v Gelnici je stabilizovaná a na svojom mieste. Pre TASR to povedala námestná farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v Gelnici Marta Chlpíková s tým, že nápor prvého tohtoročného snehu strecha zvládla. Pred zdvihnutím jej krovovej konštrukcie hrozilo, že kupola národnej kultúrnej pamiatky spadne. S opravou plánujú začať o pár týždňov, získali na ňu dokopy okolo 70.000 eur.



Strecha kostola je v súčasnosti podopretá a zdvihnutá na svoju pôvodnú pozíciu. Autor projektu a kurátor ECAV v Gelnici Igor Cziel predpokladá, že v januári bude výmena podpôr takmer hotová. Pripomenul, že do prvého snehu potrebovali všetko rezivo pre stabilizáciu a následnú výmenu vyzdvihnúť do strechy. Presné miesto uloženia reziva konzultovali so statikmi. „Konštrukciu sa podarilo zdvihnúť o 14 centimetrov. Podľa meraní bola na tomto mieste aj pred poklesnutím. Kolapsu centrálnej časti krovu sme zabránili. Statické podopretie zvládne zaťaženie snehom a momentálne nahrádza podpory centrálnej časti. Tie pri výmene budú kompletne odstránené, spresnil Cziel.



Aktuálne sledujú pôsobenie podpier a ostatných síl do všetkých spojov konštrukcie. Počas doterajších úkonov postupne skúmali stav strechy a zisťovali mieru degradácie aj ostatných konštrukčných prvkov nadväzujúcich častí strechy. Podľa jeho slov prieskum ukázal, že nielen poklesnutá centrálna časť strechy, ale aj krovové konštrukcie nad bočnými krídlami sú výrazne napadnuté hnilobou a degradujú. „Stabilizácia musí mať svoj postup a stabilizovanie centrálnej časti je prvý krok, ktorý musí byť dokončený na to, aby mohli byť stabilizované ostatné časti krovu. Dôkladne konzultujeme všetky kroky s pamiatkovým úradom a degradované prvky meníme systémom kus za kus," povedal Cziel s tým, že výsledkom je historická krovová konštrukcia s vymenenými prvkami bez moderných konštrukčných prvkov, respektíve prinavrátenie do pôvodného stavu.



Na opravu získala ECAV v Gelnici finančnú podporu z výjazdového rokovania vlády v Gelnici vo výške 15.000 eur a z dotačného programu Ministerstva kultúry SR 30.000 eur. „Sumou 2000 eur pomohla zbierka spolku kňazov z Nemecka, dištriktuálna ofera bola vo výške 10.000 eur, seniorátny príspevok predstavoval 3000 eur a vyše 10.000 eur sa vyzbieralo vo verejnej zbierke, do ktorej prispievali ostatné cirkevné zbory, jednotlivci a spoločnosti,“ uviedol.



„Tieto najnevyhnutnejšie práce sa z toho zvládnu, ale zisťujeme, že aj ďalšie časti strechy na tom nie sú veľmi dobre. Keď sa tam človek ide pozrieť, vidí, že trámy sú popri múroch zhnité, teda po celom obvode strechy kostola. Nesmieme zastavovať, musíme hľadať finančné prostriedky na ďalšie časti strechy“, uzavrela Chlpíková.