Strechu košického krematória opravia za vyše 1,5 milióna eur

Košice 17. augusta (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy mestského krematória. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.518.764 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je počas šiestich mesiacov oprava, rekonštrukcia a modernizácia objektu krematória. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. septembra.



Na riešenie havarijnej situácie v súvislosti so strechou krematória vyčlenilo v júni košické mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu 1,45 milióna eur. Pri hlavnom vchode do krematória sa v prvej polovici apríla prepadol kus výstuže strechy. V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie. Podľa statického posudku došlo k poškodeniu časti nosnej konštrukcie zo strešných pórobetónových panelov. Následne demontovali strechu na vstupnej časti krematória. "Budeme musieť pristúpiť v určitej časti k jej celkovej výmene," povedal v júni pre TASR viceprimátor Marcel Gibóda.