Strechu na Liptovskom múzeu chce Žilina obnoviť z peňazí z výzvy

Ružomberok 24. decembra (TASR) - Pretekajúcu strechu na budove Liptovského múzea v Ružomberku chce dať Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) obnoviť z peňazí z výzvy. Pre TASR to v reakcii na havarijnú situáciu uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Do múzea dlhodobo zateká. V polovici decembra museli presťahovať zbierkové predmety a zatvoriť dve expozície na hornom poschodí. Lacová podotkla, že o zlom technickom stave strechy vedia a spolupracujú na riešení tohto stavu s múzeom. "Výsledkom je aj to, že múzeum podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ministerstva investícií. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia strechy," vysvetlila hovorkyňa.



Dodala, že v súčasnosti je projekt vo fáze posudzovania s predpokladom rozhodnutia o pridelení nenávratného finančného príspevku v apríli 2024. "V prípade, že v rámci výzvy nebudú múzeum a kraj úspešné, budeme hľadať iné zdroje na odstránenie uvedeného stavu," ubezpečila Lacová.



Zástupca riaditeľa múzea Jirí Přibyl podotkol, že zatekanie riešia už dlho. Počas rokov múzeum z vlastných zdrojov pristupovalo k rôznym spôsobom riešení zatekajúcej strechy. Išlo najmä o opravy strešných zvodov, inštalovanie vyhrievacích káblov do zvodových rúr či lokálne opravy tmelením. Ubezpečil, že pracovníci robia pravidelné obhliadky priestorov a snažia sa zamedziť škodám.