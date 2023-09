Strechu na ZUŠ v Prievidzi zrekonštruujú za zhruba 99.000 eur

Prievidza 7. septembra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu strechy budovy Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ladislava Stančeka. Do prác investuje približne 99.000 eur, zhotoviteľ ich ukončí do troch mesiacov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Predmetom prác je realizácia zateplenia strešného plášťa, ktorá spočíva v položení parotesnej fólie, tepelnej izolácie, geotextílie a vrchnej strešnej fólie vrátane zateplenia obvodového strešného plášťa svetlíka a jeho výmeny za hliníkové okno s bezpečnostným zasklením, ako i výmena klampiarskych výrobkov. Dodávateľom diela bude prievidzská spoločnosť IZING, stavenisko si prevzala minulý týždeň.



Primátorka Katarína Macháčková pripomenula, že po rekonštrukcii fasády, nového pavilónu pre výtvarný odbor a modernizácii vnútorných priestorov ide o ďalšiu investíciu do tohto školského zariadenia. "Som rada, že sa nám napriek problémom v minulosti podarilo nájsť zhotoviteľa, ktorý, dúfam, rekonštrukciu uzavrie," zhodnotila Macháčková.