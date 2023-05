Strechu v havarijnom stave na ZŠ Morovnianska v Handlovej opravia

Handlová 11. mája (TASR) - Samospráva Handlovej zabezpečí rekonštrukciu strechy Základnej školy (ZŠ) na Morovnianskej ceste. Na odstránenie havarijného stavu jej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 120.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Rekonštrukciu objektu ZŠ zabezpečilo mesto ešte v roku 2009, práce spočívali v zateplení obvodového plášťa, výmeny okien i strešnej krytiny. "Od modernizácie škola riešila reklamácie. V lete pri silnejších zrážkach alebo v zime, keď sa topil sneh, voda začala zatekať do učební na druhom poschodí. Stále sa to zhoršovalo, takže sme robili čiastkové opravy," spomenula riaditeľka školy Elena Šoltýsová.



Škola musela vyradiť z prevádzky odborné učebne na druhom poschodí a pri silných zrážkach voda pretekala na prízemie, preto nemohla využívať aj niektoré triedy. "Situácia sa zhoršila natoľko, že sme to museli riešiť na ministerstve školstva," podotkla riaditeľka.



Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie strešného plášťa podalo mesto na rezort školstva ešte v júni 2022. "Na základe našej urgencie z februára tohto roka ministerstvo schválilo ZŠ finančné prostriedky - kapitálové výdavky na akciu v sume 120.000 eur," potvrdila Andrea Bacúšan zo Spoločného školského úradu Handlová.



Mesto v najbližších dňoch vyhlási výberové konanie na realizátora rekonštrukcie strechy. Po novom bude vyspádovaná, aby po nej voda ľahšie stekala. "Optimistický odhad, kedy by mohla byť strecha na ZŠ Morovnianska cesta zrekonštruovaná, je september tohto roka," dodala Paulínyová.