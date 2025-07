Strechu zimného štadióna v Martine opravia z úverových zdrojov

Martin 3. júla (TASR) - Rekonštrukcia strechy zimného štadióna v Martine bude financovaná z úverových zdrojov. Ako na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval primátor mesta Ján Danko, väčšina poslaneckého zboru vyslovila súhlas s týmto spôsobom financovania po tom, čo radnica nebola úspešná so žiadosťou o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Celková hodnota projektu dosahuje približne 926.000 eur.



Ešte vo februári minulého roka zastupiteľstvo schválilo čerpanie úveru vo výške 470.000 eur. Táto suma mala poslúžiť na spolufinancovanie projektu, ktorý mal byť primárne financovaný z Fondu na podporu športu. Radnica však nebola úspešná ani vo vlaňajšej výzve na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry a jej projekt nebol zaradený medzi úspešné ani tento rok.



Mestskí poslanci na stredajšom (2. 7.) rokovaní akceptovali návrh na navýšenie čerpania úveru. „Určite nie sme nadšení, že tieto prostriedky musíme vydať z rezervy mesta, ale keďže chceme, aby hokej v Martine pokračoval a aby zimný štadión bol funkčný, museli sme pristúpiť k tomuto rozhodnutiu. Ďakujem 20 poslancom, ktorí za to zahlasovali a podporili tento projekt,“ uviedol Danko.



Martinský zimný štadión je v zlom technickom stave a najväčším problémom je práve poškodená strecha. Podľa riaditeľa Správy športových zariadení mesta Martina Michalka je podstatou rekonštrukcie kompletná výmena izolácie v rámci strešného plášťa. „V niektorých miestach už to bolo nie kritické, ale doslova havarijné. Zatekalo do útrob zimného štadióna, priamo na hraciu plochu, čiže bez opravy by sa nemohla ďalšia sezóna otvoriť,“ poznamenal Michalko.



Doplnil, že s rekonštrukčnými prácami by sa malo začať do jedného týždňa. „V optimálnom prípade rátame s ukončením prác do 30 dní a v menej optimálnom prípade do 90 dní, a tak je v podstate uzatvorená aj zmluva s dodávateľom,“ uzavrel Michalko.