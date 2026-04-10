Strečnianski pltníci otvorili na rieke Váh 28. sezónu
Autor TASR
Strečno 10. apríla (TASR) - Strečnianski pltníci vozia ľudí po Váhu okolo skál Margita a Besná a popod dva strečnianske hrady už 28. sezónu. Ako na piatkovom podujatí Odomykanie Váhu uviedol Pavol Albrecht z Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti, aktuálna sezóna potrvá sedem mesiacov a pltníci budú Váh splavovať do konca októbra.
Vlani pltníci odomykali Váh až začiatkom júla vzhľadom na nízky prietok vody vo Váhu ovplyvnený dlhotrvajúcim suchom. „Predpokladáme a veľmi si želáme, aby to bola plnohodnotná sezóna, pretože tie posledné dva roky boli ovplyvnené niečím, čo bolo mimo nás. Vlani to bol nízky prietok vody vo Váhu a rok predtým bol ovplyvnený sanáciou skalných brál, takže sme mali veľký úbytok cestujúcich,“ uviedol Albrecht.
Za pozitívum pre organizáciu jázd na pltiach označil otvorenie tunela Višňové, ktorým sa výrazne obmedzila premávka áut v Strečnianskej úžine. „Naša prevádzka bude podstatne kontinuálnejšia a nie ako pred spomínanými dvomi rokmi, keď sme museli s cestujúcimi čakať niekedy aj hodinu a pol, kým sme sa dostali na štart pltí,“ poznamenal s tým, že v ideálnych podmienkach a pri dostatočnom záujme sú schopní počas dňa pustiť dole Váhom aj 25 až 30 pltí.
Trasa pltí sa ani v 28. sezóne nemení. „Je to sedemkilometrový úsek, ktorý sa začína na pltisku Bariérová, prechádza štyrmi vážskymi meandrami, okolo bájnych brál Margita a Besná a popod oba strečnianske hrady v krásnej prírode Malej Fatry. V podstate je to asi najkrajší úsek Váhu na Slovensku,“ dodal Albrecht.
Začiatky pltníctva siahajú do 11. storočia, najväčší rozmach zaznamenalo v 18., 19. a začiatkom 20. storočia. Nástup železničnej dopravy v rokoch 1915 až 1935 znamenal prakticky zánik pltníctva. Kolískou pltníctva na Váhu bol Liptov, splavnými tokmi na Slovensku boli Váh, Hron, Kysuca a Orava, najvýznamnejšou bola vážska pltnica. Dĺžka pltí dosahovala až 40 metrov a najväčšie z nich mohli prepraviť až 180 kubických metrov nákladu.
