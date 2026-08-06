< sekcia Regióny
Hradné hry Žofie Bosniakovej predstavia chute dávnych čias
Návštevníci sa vydajú na kulinársku cestu od antického Ríma až po obdobie tridsaťročnej vojny.
Autor TASR
Strečno 6. augusta (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravilo na nedeľu 9. augusta ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Tohtoročný podtitul Hry dávnych chutí prenesie návštevníkov naprieč storočiami a predstaví im tajomstvá štyroch historických kuchýň. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Sabina Pavlíková.
Návštevníci sa vydajú na kulinársku cestu od antického Ríma až po obdobie tridsaťročnej vojny. Ochutnajú jedlá inšpirované rímskou kuchyňou plnou exotických vôní a chutí, spoznajú dve podoby stredovekého stolovania zo 14. a 15. storočia - jednoduché pokrmy prostého ľudu aj vyberané jedlá šľachty.
„Témou tohtoročných Hradných hier bude oblasť, ktorej nie je v rámci prezentácie oživenej histórie na podujatiach venovaná taká pozornosť, ako napríklad dobovému vojenstvu. Je ňou dobová kuchyňa. Hry dávnych chutí umožnia návštevníkom nazrieť pod pomyselnú pokrievku kuchárov štyroch dobových kuchýň a zistiť zmyslami, aká pestrá a chutná bola strava a nápoje pred stáročiami,“ priblížil správca hradu Martin Matejko.
Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka tradičného chlebového kvasu, vín vyrábaných z dule a ďalších druhov ovocia či poctivého remeselného piva. Atmosféru doplní streľba z ľahkého poľného dela v podaní Klubu vojenskej histórie Turiec a komorné koncerty na harfe v hradnej kaplnke. Hrad Strečno bude počas nedeľného podujatia otvorený od 10.00 do 17.00 h.
Návštevníci sa vydajú na kulinársku cestu od antického Ríma až po obdobie tridsaťročnej vojny. Ochutnajú jedlá inšpirované rímskou kuchyňou plnou exotických vôní a chutí, spoznajú dve podoby stredovekého stolovania zo 14. a 15. storočia - jednoduché pokrmy prostého ľudu aj vyberané jedlá šľachty.
„Témou tohtoročných Hradných hier bude oblasť, ktorej nie je v rámci prezentácie oživenej histórie na podujatiach venovaná taká pozornosť, ako napríklad dobovému vojenstvu. Je ňou dobová kuchyňa. Hry dávnych chutí umožnia návštevníkom nazrieť pod pomyselnú pokrievku kuchárov štyroch dobových kuchýň a zistiť zmyslami, aká pestrá a chutná bola strava a nápoje pred stáročiami,“ priblížil správca hradu Martin Matejko.
Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka tradičného chlebového kvasu, vín vyrábaných z dule a ďalších druhov ovocia či poctivého remeselného piva. Atmosféru doplní streľba z ľahkého poľného dela v podaní Klubu vojenskej histórie Turiec a komorné koncerty na harfe v hradnej kaplnke. Hrad Strečno bude počas nedeľného podujatia otvorený od 10.00 do 17.00 h.