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Hradné hry Žofie Bosniakovej predstavia chute dávnych čias

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Návštevníci sa vydajú na kulinársku cestu od antického Ríma až po obdobie tridsaťročnej vojny.

Autor TASR
Strečno 6. augusta (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravilo na nedeľu 9. augusta ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Tohtoročný podtitul Hry dávnych chutí prenesie návštevníkov naprieč storočiami a predstaví im tajomstvá štyroch historických kuchýň. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Sabina Pavlíková.

Návštevníci sa vydajú na kulinársku cestu od antického Ríma až po obdobie tridsaťročnej vojny. Ochutnajú jedlá inšpirované rímskou kuchyňou plnou exotických vôní a chutí, spoznajú dve podoby stredovekého stolovania zo 14. a 15. storočia - jednoduché pokrmy prostého ľudu aj vyberané jedlá šľachty.

„Témou tohtoročných Hradných hier bude oblasť, ktorej nie je v rámci prezentácie oživenej histórie na podujatiach venovaná taká pozornosť, ako napríklad dobovému vojenstvu. Je ňou dobová kuchyňa. Hry dávnych chutí umožnia návštevníkom nazrieť pod pomyselnú pokrievku kuchárov štyroch dobových kuchýň a zistiť zmyslami, aká pestrá a chutná bola strava a nápoje pred stáročiami,“ priblížil správca hradu Martin Matejko.

Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka tradičného chlebového kvasu, vín vyrábaných z dule a ďalších druhov ovocia či poctivého remeselného piva. Atmosféru doplní streľba z ľahkého poľného dela v podaní Klubu vojenskej histórie Turiec a komorné koncerty na harfe v hradnej kaplnke. Hrad Strečno bude počas nedeľného podujatia otvorený od 10.00 do 17.00 h.
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