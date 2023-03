Strečno: Lávku ponad Váh zatvoria, oprava potrvá deväť mesiacov

Strečno 22. marca (TASR) – Lávku pre chodcov a cyklistov ponad Váh, ktorá spája Strečno a Nezbudskú Lúčku v okrese Žilina, začnú opravovať v utorok 28. marca. Podľa starostu Strečna Dušana Štadániho oprava vyše 60-ročnej spojnice obcí potrvá približne deväť mesiacov, počas ktorých bude úplne uzavretá.



Rekonštrukcia lávky zahŕňa stavebné úpravy nosnej konštrukcie, zvýšenie zaťažiteľnosti a úpravu šírkových parametrov pre cyklodopravu. "Je súčasťou cezhraničného projektu Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v Česko – slovenském pohraničí. Vysúťažená zmluvná cena za stavebné práce na lávke je vyše 584.000 eur s DPH," povedal Štadáni.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová doplnila, že partnermi cezhraničného projektu sú Moravsko-sliezsky kraj, ŽSK a obec Strečno. "Moravsko-sliezsky kraj realizoval v rámci projektu rekonštrukciu cesty. ŽSK minulý rok ukončil rekonštrukciu brány na hrade Strečno. Druhá časť nášho projektu je vybudovanie cyklocesty v dĺžke 2,2 kilometra, ktorá sa začína v obci Strečno a prechádza po okraji Váhu. Končí sa pri lávke, ktorá si už vyžaduje rekonštrukciu. Tú bude mať na starosti obec Strečno," uviedla Jurinová.



Obec Strečno sa podľa starostu dohodla s prevádzkovateľom miestnej kompy, ktorá začne premávať po uzavretí lávky. "Harmonogram odchodov kompy je zverejnený na webovej stránke obce a na sociálnej sieti. Ak kompa nebude môcť premávať z dôvodu zlej poveternostnej situácie, cestujúci sa do zamestnania budú musieť prepraviť individuálne. Presun detí z Nezbudskej Lúčky do základnej školy v Strečne je dohodnutý. O prevádzke kompy budeme verejnosť informovať minimálne deň vopred," priblížil Štadáni.



Doplnil, že obec oslovila Slovenské elektrárne s požiadavkou o zabezpečenie dostatočného prietoku vody za účelom plynulej premávky kompy. "Pokiaľ nám to dovolia poveternostné podmienky, sme pripravení ľudí prevážať bezpečne a podľa stanoveného cestovného poriadku. Preprava osôb zo Strečna a Nezbudskej Lúčky, mimo áut, je zdarma. Je stanovený skúšobný sedemdňový termín. Potom sa vyhodnotí záujem ľudí o prepravu," vysvetlil prevádzkovateľ kompy Bohuš Čurjak.