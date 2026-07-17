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Noc na hrade Strečno odhalí príbehy ukryté v hradných múroch
Tretí príbeh z čias Slovenského národného povstania priblíži návštevníkom život francúzskych partizánov bojujúcich po boku slovenských vojakov.
Autor TASR
Strečno 17. júla (TASR) - Obľúbené nočné prehliadky budú súčasťou letného programu na hrade Strečno aj tento rok. Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom je ich presun na sobotu. Ako informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Sabina Pavlíková, prvá nočná prehliadka sa uskutoční 18. júla.
Prehliadky nesú podtitul Keď mú(d)ry rozprávajú. „Tento rok sme sa pri tvorbe zážitkovej prehliadky na hrade Strečno inšpirovali známym príslovím o tom, že steny majú uši. Zamysleli sme sa nad tým, koľko rôznych príbehov a ľudských osudov museli počuť steny, respektíve hradné múry za celú dlhú históriu hradu. A ako by to vyzeralo, keby zrazu začali múry rozprávať,“ poznamenala autorka scenára Katarína Maršalová.
Scenár predstaví štyri príbehy z bohatých dejín hradu Strečno. Prvý zavedie návštevníkov do 16. storočia, keď o hrad súperilo viacero šľachtických rodov, pričom každý z nich bol presvedčený o svojom oprávnenom nároku na jeho vlastníctvo. „Druhý príbeh sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia, keď sa hradná zrúcanina stala miestom romantických vychádzok, ale aj splátkou kartárskeho dlhu,“ priblížila Maršalová.
Tretí príbeh z čias Slovenského národného povstania priblíži návštevníkom život francúzskych partizánov bojujúcich po boku slovenských vojakov. S posledným príbehom sa návštevníci presunú do 90. rokov 20. storočia, keď sa na hrade natáčal hollywoodsky veľkofilm Dračie srdce.
Po prehliadke bude na nádvorí pripravená ohňová šou aj špeciality dobovej kuchyne, ktoré ponúkne Cech Terra de Selinan. Prehliadky sa budú začínať v 30-minútových intervaloch od 20.30 do 24.00 h.
Prehliadky nesú podtitul Keď mú(d)ry rozprávajú. „Tento rok sme sa pri tvorbe zážitkovej prehliadky na hrade Strečno inšpirovali známym príslovím o tom, že steny majú uši. Zamysleli sme sa nad tým, koľko rôznych príbehov a ľudských osudov museli počuť steny, respektíve hradné múry za celú dlhú históriu hradu. A ako by to vyzeralo, keby zrazu začali múry rozprávať,“ poznamenala autorka scenára Katarína Maršalová.
Scenár predstaví štyri príbehy z bohatých dejín hradu Strečno. Prvý zavedie návštevníkov do 16. storočia, keď o hrad súperilo viacero šľachtických rodov, pričom každý z nich bol presvedčený o svojom oprávnenom nároku na jeho vlastníctvo. „Druhý príbeh sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia, keď sa hradná zrúcanina stala miestom romantických vychádzok, ale aj splátkou kartárskeho dlhu,“ priblížila Maršalová.
Tretí príbeh z čias Slovenského národného povstania priblíži návštevníkom život francúzskych partizánov bojujúcich po boku slovenských vojakov. S posledným príbehom sa návštevníci presunú do 90. rokov 20. storočia, keď sa na hrade natáčal hollywoodsky veľkofilm Dračie srdce.
Po prehliadke bude na nádvorí pripravená ohňová šou aj špeciality dobovej kuchyne, ktoré ponúkne Cech Terra de Selinan. Prehliadky sa budú začínať v 30-minútových intervaloch od 20.30 do 24.00 h.