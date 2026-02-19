Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Regióny

Stredajší futbalový zápas v Trnave sa zaobišiel bez incidentov

.
Na snímke radosť hráčov Trnavy po postupe do štvrťfinále po skončení osemfinále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na tribúny trnavského štadióna si podľa organizátorov našlo v chladnom počasí cestu 8086 divákov.

Autor TASR
Trnava 19. februára (TASR) - Rizikový futbalový zápas medzi domácim Spartakom Trnava a bratislavským Slovanom sa v stredu (18. 2.) zaobišiel bez incidentov. Na bezpečnosť dohliadalo takmer 400 policajtov z celého Slovenska. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Pred, počas ani po zápase policajti nezaevidovali žiadne protiprávne konanie ani narušenie verejného poriadku, a preto nebolo potrebné vykonať žiadny služobný zákrok,“ priblížila polícia. Na tribúny trnavského štadióna si podľa organizátorov našlo v chladnom počasí cestu 8086 divákov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia