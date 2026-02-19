< sekcia Regióny
Stredajší futbalový zápas v Trnave sa zaobišiel bez incidentov
Na tribúny trnavského štadióna si podľa organizátorov našlo v chladnom počasí cestu 8086 divákov.
Autor TASR
Trnava 19. februára (TASR) - Rizikový futbalový zápas medzi domácim Spartakom Trnava a bratislavským Slovanom sa v stredu (18. 2.) zaobišiel bez incidentov. Na bezpečnosť dohliadalo takmer 400 policajtov z celého Slovenska. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Pred, počas ani po zápase policajti nezaevidovali žiadne protiprávne konanie ani narušenie verejného poriadku, a preto nebolo potrebné vykonať žiadny služobný zákrok,“ priblížila polícia. Na tribúny trnavského štadióna si podľa organizátorov našlo v chladnom počasí cestu 8086 divákov.
