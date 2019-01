VIDEO: Stredisko Ahoj zažíva dobrú lyžiarsku sezónu

Lyžiarske svahy strediska Ahoj sú súčasťou pohoria Považský Inovec, nachádzajú sa v nadmorskej výške 246 metrov. Celkové prevýšenie je 124 metrov.

Banka 13. januára (TASR) – Veľmi dobrú lyžiarsku sezónu zažíva v týchto dňoch lyžiarske stredisko Ahoj v Banke pri Piešťanoch. „Spolu s dnešnou nedeľou je to päť dní, to je dobrá sezóna,“ povedal správca strediska Martin Janoška. Podľa jeho slov väčšinou napadne na Ahoji 10 až 15 centimetrov snehu, čo znamená dvojdňovú lyžovačku. Podobne dlho ako v tomto roku sa v stredisku lyžovalo pred štyrmi rokmi, kedy napadlo viac snehu.



Jedno z najnižšie položených lyžiarskych stredísk na Slovensku prevádzkuje obec Banka. Využívajú ho najmä rodiny s deťmi, ktoré sa tu učia lyžovať. „Najčastejšie sem chodia ľudia z obce, z neďalekých Piešťan a okolitých obcí, ale mávame aj návštevníkov zo vzdialenejších miest,“ skonštatoval Janoška.







Lyžiarske svahy strediska Ahoj sú súčasťou pohoria Považský Inovec, nachádzajú sa v nadmorskej výške 246 metrov. Celkové prevýšenie je 124 metrov. Lyžiari majú k dispozícii dva vleky. Horný svah s 300 metrov dlhým vlekom je ideálny pre deti a začiatočníkov. Dolný svah so 450 metrov dlhým vlekom je stredne ťažký, strmší, osvetlený a slúži aj na večerné lyžovanie. Obidva svahy na seba nadväzujú a je z nich najmä počas večerného lyžovania krásny výhľad na vysvietené Piešťany.



Oficiálna história lyžiarskeho strediska Ahoj sa začala písať v roku 1979, kedy bol spustený prvý kotvový vlek. Presne na Nový rok 1980 napadol sneh a vlek bol slávnostne uvedený do prevádzky. Postupne boli upravované zjazdovky a v roku 1982 bol vybudovaný horný vlek EPV 200, ktorý po rekonštrukcii v roku 2004 slúži dodnes. O rok neskôr bol vybudovaný dolný vlek EPV 450, ktorý takisto prešiel mnohými úpravami. „Od jari do jesene tu funguje lyžovanie na tráve, v rovnakom období navštevujú stredisko bikeri, ktorí tu majú porobené zjazdové trate. Počas leta prevádzkujeme horské kolobežky,“ uviedol Janoška.