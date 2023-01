Stredisko Bezovec otvorilo dve zjazdovky s umelým zasnežením

Piešťany 31. januára (TASR) – Druhé najnižšie položené lyžiarske stredisko na Slovensku Bezovec pri Piešťanoch otvorilo zimnú sezónu od posledného januárového dňa. Je to v porovnaní s vlaňajškom o mesiac neskôr, vhodné podmienky na lyžovanie hlási na dvoch zo štyroch svojich zjazdoviek. Podľa konateľa spoločnosti Ski-Bezovec Libora Strechaya umelo zasnežili základný 300-metrový svah Chirana s vlekom a tiež detský svah, zvaný Dedovka.



"Na väčšom máme pokrývku 20 centimetrov, na 200-metrovej Dedovke polovičnú," uviedol pre TASR. Pri ďalších dvoch, Päťstovka a Lomená, ktoré sú dlhšie, sa musia spoliehať na prírodu, vzhľadom na finančnú náročnosť na zasnežovanie a udržiavanie pokrývky. Svahy sú pre lyžiarov otvorené do 20.00 h každý deň.



"Tohtoročná zima nám jednoducho nepraje, hlásia, že Slovensko zavalí sneženie, ale nám sa to vyhýba," konštatoval Strechay. Podľa prognóz počasia by sa na svahoch mohol ich umelý sneh nejaký čas udržať. Ako uviedol, napríklad v decembri 2022 sa im totiž stalo, že svah zasnežili a do troch dní bolo po umelom snehu. Aktuálnu situáciu na svahu Chirana si možno pozrieť na webe strediska.



Na Bezovec chodia lyžovať domáci i športovci najmä zo západného Slovenska. Lyžiarske stredisko v pohorí Považský Inovec nesie pomenovanie podľa vrchu Bezovec, ležiaceho v nadmorskej výške 748 metrov. Štyri zjazdovky s vlekmi pre svoju rôznorodosť obťažnosti vyhovujú lyžiarom začiatočníkom v rámci lyžiarskych výcvikov, mierne pokročilým i náročným lyžiarom a snoubordistom. Prepravná kapacita je 3000 osôb za hodinu.