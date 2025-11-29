< sekcia Regióny
Stredisko Jasná otvorilo zimnú sezónu so 17 kilometrami zjazdoviek
Región Liptov je v zime obľúbenou destináciou nielen pre Slovákov, ale aj pre Poliakov, Čechov, Rumunov či návštevníkov z Pobaltia a Maďarska a iných krajín.
Autor TASR
Demänovská Dolina 29. novembra (TASR) - Zimnú sezónu v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách v sobotu otvorili so 17 kilometrami zjazdoviek zo severnej aj z južnej strany Chopku. Stredisko pripravilo na zimnú sezónu v spolupráci so Zväzom slovenského lyžovania novú skikrosovú trať s klopenými zákrutami, terénnymi vlnami a so skokmi na zjazdovke Chaletová.
„Návštevníci sa môžu tešiť aj na večerné lyžovanie na najdlhšej osvetlenej zjazdovke v strednej Európe mimo Álp, ktorá má 4,3 kilometra a zahŕňa zjazdovky Chaletová a Biela Púť,“ priblížil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš s tým, že počas sezóny bude večerné lyžovanie každú stredu, piatok a sobotu od 18.00 h do 21.00 h.
Región Liptov je v zime obľúbenou destináciou nielen pre Slovákov, ale aj pre Poliakov, Čechov, Rumunov či návštevníkov z Pobaltia a Maďarska a iných krajín. „Na Liptove nás čaká päť mesiacov lyžovačky. Lyžovať sa bude okrem strediska Jasná aj v ďalších lyžiarskych strediskách, ktoré tiež postupne otvárajú. Zároveň sú v týchto dňoch už dostupné aj bežkárske trasy,“ doplnila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
V stredisku pripravujú aj tematický projekt Magical Forest Jasná, ktorý premení lokalitu Brhliská na rozprávkový svet plný nafukovacích sôch, svetelných inštalácií a videomappingu. „Aj túto zimu sme pre lyžiarov pripravili bezplatné skibusy. Do Jasnej sa lyžiari prepravia z Demänovskej doliny, z Liptovského Mikuláša i okolia Liptovskej Mary, z Bešeňovej aj z Liptovského Jána. Samozrejme, v sezóne nebude chýbať ani náš skibus pre lyžiarov na Malinô Brdo, ktorý bude premávať z Ružomberka do Hrabovskej doliny,“ dodala Šarafínová.
