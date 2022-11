Stredisko lavínovej prevencie si pripomína 50 rokov fungovania

Liptovský Mikuláš 5. novembra (TASR) - Lavínová tragédia na Kubínskej holi z roku 1968 bola podnetom na vybudovanie špecializovaného pracoviska na problematiku lavín pre celé Slovensko - Strediska lavínovej prevencie so sídlom v Jasnej. To si v sobotu pripomína 50 rokov svojho fungovania programom pre verejnosť v múzeu jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.



Budovu i priestory špecializovaného pracoviska na problematiku lavín skolaudovali a odovzdali do užívania pred 50 rokmi, v novembri 1972.



"Stredisko lavínovej prevencie robí preventívnu, záchrannú aj edukačnú činnosť. Prostredníctvom internetovej stránky poskytuje profesionálnej aj laickej verejnosti informácie o výskyte lavín a situácii v slovenských horách," uviedla Lucia Prokešová z tlačového odboru Horskej záchrannej služby (HZS).



Vo svojich vzdelávacích kurzoch stredisko podľa nej informuje, v akom prostredí sa môžu lyžiari, turisti aj skialpinisti pohybovať. "Učí, ako spoznať kvalitu snehu, a tak vstupovať aj do nebezpečného prostredia s väčšou istotou," podotkla.



Program v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v podobe prednášok z lavínovej problematiky i ukážok lavínovej techniky bude spojený s Dňom Horskej záchrannej služby. Ten organizujú každoročne v inom pohorí v rámci oblastných stredísk HZS. Záchranári pre návštevníkov pripravili ukážky záchranárskej činnosti a techniky, lezenia, zlaňovania a žumarovania.