Stredisko Malinô Brdo sa počas víkendu lúči so zimnou sezónou
Stredisko sa postupne začne pripravovať na letnú sezónu.
Autor TASR
Ružomberok 15. marca (TASR) - Lyžiarske stredisko Malinô Brdo sa počas tohto víkendu lúči so zimnou sezónou. Posledné jazdy na svahu v sezóne spríjemnil lyžiarom sprievodný program pre deti i dospelých. Napriek teplejšiemu začiatku zimnej sezóny bola celkovo zima chladnejšia, suchšia a bohatšia na zrážky, čo spolu s naštartovanými zmenami v stredisku podarilo naďalej udržať rastúci trend návštevnosti. Pre TASR to uviedol riaditeľ Malinô Brdo ski & bike family park Ivan Dic.
„Podmienky nám priali a určite aj investované prostriedky do systému technického zasnežovania, snežných pásových vozidiel či školení zamestnancov priniesli očakávaný výsledok v podobe kvalitnejšej lyžovačky,“ uviedol Dic s tým, že tohtoročnú sezónu, počas ktorej udržiavali takmer deväť kilometrov zjazdoviek, hodnotí pozitívne. Väčšinu návštevníkov v zime tvorili Slováci, Maďari, Poliaci a Česi.
Stredisko sa postupne začne pripravovať na letnú sezónu, v priebehu ktorej bude podľa riaditeľa najväčším lákadlom rodinná zábavno-edukačná hra Záhady lesa, pri ktorej sa zabavia nielen deti, ale aj dospelí. „Ďalej ponúkame zjazd na horských kárach a kolobežkách po štvorkilometrovej asfaltovej trati, bike park pre nadšencov downhillu, obľúbenú turistickú aktivitu k Vodopádom Hrabovského potoka, výlety lanovkou do Vlkolínca a prekrásne výhľady na vrcholy fatranskej prírody z Malinného v nadmorskej výške 1209 metrov nad morom,“ doplnil Dic.
