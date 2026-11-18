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Stredisko na Fačkovskom sedle plánuje otvoriť sezónu cez prázdniny
V tamojšom stredisku nájdu lyžiari sedem zjazdoviek rôznej náročnosti, štyri vleky, bežkársku trať, ako i ďalšie súvisiace služby.
Autor TASR
Kľačno 18. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Skiarena Fačkovské sedlo pri Kľačne v okrese Prievidza plánuje spustiť lyžovanie počas vianočných prázdnin. Zásadné novinky na zimnú lyžiarsku sezónu 2026/2027 zatiaľ nepripravilo. Pre TASR to uviedla konateľka spoločnosti Kľak Katarína Januščáková.
Na zimnú lyžiarsku sezónu 2026/2027 je stredisko na pomedzí Trenčianskeho a Žilinského kraja podľa Januščákovej pripravené. „Začiatok lyžiarskej sezóny by sme radi načasovali na obdobie vianočných prázdnin. Konkrétny termín spustenia prevádzky však bude závisieť predovšetkým od aktuálnych poveternostných a snehových podmienok,“ uviedla Januščáková.
Doplnila, že na túto sezónu zatiaľ nepripravujú žiadne zásadné novinky. „Našou prioritou je zabezpečiť kvalitné podmienky na lyžovanie a spokojnosť návštevníkov. V prípade potreby určite využijeme umelé zasnežovanie, a to predovšetkým na spodných vlekoch lyžiarskeho svahu. Svah 1000-ka v tejto sezóne umelo zasnežovať neplánujeme,“ ozrejmila.
Fačkovské sedlo je prirodzenou hranicou medzi Strážovskými vrchmi a Lúčanskou Malou Fatrou a leží v nadmorskej výške 803 metrov. V tamojšom stredisku nájdu lyžiari sedem zjazdoviek rôznej náročnosti, štyri vleky, bežkársku trať, ako i ďalšie súvisiace služby.
Na zimnú lyžiarsku sezónu 2026/2027 je stredisko na pomedzí Trenčianskeho a Žilinského kraja podľa Januščákovej pripravené. „Začiatok lyžiarskej sezóny by sme radi načasovali na obdobie vianočných prázdnin. Konkrétny termín spustenia prevádzky však bude závisieť predovšetkým od aktuálnych poveternostných a snehových podmienok,“ uviedla Januščáková.
Doplnila, že na túto sezónu zatiaľ nepripravujú žiadne zásadné novinky. „Našou prioritou je zabezpečiť kvalitné podmienky na lyžovanie a spokojnosť návštevníkov. V prípade potreby určite využijeme umelé zasnežovanie, a to predovšetkým na spodných vlekoch lyžiarskeho svahu. Svah 1000-ka v tejto sezóne umelo zasnežovať neplánujeme,“ ozrejmila.
Fačkovské sedlo je prirodzenou hranicou medzi Strážovskými vrchmi a Lúčanskou Malou Fatrou a leží v nadmorskej výške 803 metrov. V tamojšom stredisku nájdu lyžiari sedem zjazdoviek rôznej náročnosti, štyri vleky, bežkársku trať, ako i ďalšie súvisiace služby.