< sekcia Regióny
Stredisko na Kubínskej holi otvorí sezónu s vynoveným bike parkom
Zmeny budú najvýraznejšie najmä v hornej časti bike parku, kde pribudnú náročnejšie úseky pre pokročilých jazdcov.
Autor TASR
Dolný Kubín 11. mája (TASR) - Stredisko na Kubínskej holi otvorí letnú sezónu s vynoveným bike parkom a rozšírenou ponukou produktov, ktoré prepájajú aktívny pohyb v horách s oddychom v regióne Oravy. Ako TASR informovala marketingová špecialistka horského strediska Kubínska Patrícia Jaššová, letnú sezónu otvoria 16. mája.
Najväčšie zmeny sa týkajú bike parku, ktorý prešiel výraznou zmenou a úpravou tratí. „Po novom bude pozostávať namiesto štyroch z piatich tratí s celkovou dĺžkou 11,5 kilometra. Nový koncept spája bikeparkové prvky, ako sú mostíky a klopenky, so skokmi s prirodzenými kamenistými a lesnými sekciami, čím vzniká technicky zaujímavý a variabilný profil trate,“ priblížila Jaššová.
Zmeny budú najvýraznejšie najmä v hornej časti bike parku, kde pribudnú náročnejšie úseky pre pokročilých jazdcov. V priebehu sezóny sa budú práce sústreďovať aj na dolnú časť areálu, kde vznikne samostatná trať pre deti a menej skúsených jazdcov. Cieľom strediska je vytvoriť bike park, ktorý bude vhodný pre široké spektrum návštevníkov - od začiatočníkov až po skúsených bikerov.
„Redizajn bike parku aj nové produkty sú krokom k tomu, aby Kubínska ponúkala kvalitný zážitok počas celého roka. Chceme, aby si u nás našli svoje miesto skúsení jazdci aj rodiny s deťmi, a aby návštevníci mali dôvod zostať na Kubínskej dlhšie ako len na víkend a objavovať aj širší región Oravy,“ podotkol riaditeľ strediska Vladimír Klocok s tým, že Kubínska vstupuje do letnej sezóny s ambíciou posilniť svoju pozíciu ako celoročné horské stredisko, ktoré prepája šport, oddych a regionálne zážitky.
Najväčšie zmeny sa týkajú bike parku, ktorý prešiel výraznou zmenou a úpravou tratí. „Po novom bude pozostávať namiesto štyroch z piatich tratí s celkovou dĺžkou 11,5 kilometra. Nový koncept spája bikeparkové prvky, ako sú mostíky a klopenky, so skokmi s prirodzenými kamenistými a lesnými sekciami, čím vzniká technicky zaujímavý a variabilný profil trate,“ priblížila Jaššová.
Zmeny budú najvýraznejšie najmä v hornej časti bike parku, kde pribudnú náročnejšie úseky pre pokročilých jazdcov. V priebehu sezóny sa budú práce sústreďovať aj na dolnú časť areálu, kde vznikne samostatná trať pre deti a menej skúsených jazdcov. Cieľom strediska je vytvoriť bike park, ktorý bude vhodný pre široké spektrum návštevníkov - od začiatočníkov až po skúsených bikerov.
„Redizajn bike parku aj nové produkty sú krokom k tomu, aby Kubínska ponúkala kvalitný zážitok počas celého roka. Chceme, aby si u nás našli svoje miesto skúsení jazdci aj rodiny s deťmi, a aby návštevníci mali dôvod zostať na Kubínskej dlhšie ako len na víkend a objavovať aj širší región Oravy,“ podotkol riaditeľ strediska Vladimír Klocok s tým, že Kubínska vstupuje do letnej sezóny s ambíciou posilniť svoju pozíciu ako celoročné horské stredisko, ktoré prepája šport, oddych a regionálne zážitky.