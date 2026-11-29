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Stredisko na Veľkej Rači zasnežuje, otvoriť chce pred sviatkami
Stredisko pristupuje k miernej úprave cien skipasov, pôjdu hore v priemere približne o päť percent.
Autor TASR
Oščadnica 29. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na Kysuciach sa pripravuje na nadchádzajúcu zimnú sezónu, s technickým zasnežovaním začalo už v priebehu týždňa. Chcú v tom pokračovať vždy, keď im to klimatické podmienky umožnia. TASR o tom informoval Patrik Sučik z marketingového oddelenia strediska s tým, že cieľom je spustiť sezónu ešte pred vianočnými sviatkami.
„Presný dátum otvorenia, ako aj postupné spúšťanie jednotlivých zjazdoviek a lanoviek bude závisieť predovšetkým od vývoja teplôt, možností technického zasnežovania a množstva vytvorenej snehovej pokrývky,“ spomenul Sučik. V porovnaní s minulou sezónou, ktorú odštartovali 31. decembra 2025, by tak išlo podľa neho o výrazne skorší začiatok. Avizovaný termín 19. decembra na stránke strediska však tejto chvíli nepovažuje za definitívny.
Stredisko pristupuje k miernej úprave cien skipasov, pôjdu hore v priemere približne o päť percent. Dôvodom je predovšetkým rast prevádzkových nákladov. „Návštevníci budú môcť ušetriť nákupom prostredníctvom e-shopu, kde budú ceny nižšie ako na pokladni,“ podotkol. Sučik uviedol, že chcú pokračovať aj v cenovom zvýhodnení skipasov počas pracovných dní od pondelka do štvrtka. V súčasnosti už prebieha aj prvá vlna predpredaja sezónnych skipasov.
Podľa slov Sučika investovali najmä do nových snežných diel a výmeny hlavíc zasnežovacích tyčí. „Vymenili sme aj čalúnenie sedačkovej lanovky v lokalite Dedovka,“ priblížil.
Lyžiarske stredisko ponúka zjazdovky rôznych stupňov náročnosti v troch lokalitách - Dedovka, Marguška a Lalíky.
„Presný dátum otvorenia, ako aj postupné spúšťanie jednotlivých zjazdoviek a lanoviek bude závisieť predovšetkým od vývoja teplôt, možností technického zasnežovania a množstva vytvorenej snehovej pokrývky,“ spomenul Sučik. V porovnaní s minulou sezónou, ktorú odštartovali 31. decembra 2025, by tak išlo podľa neho o výrazne skorší začiatok. Avizovaný termín 19. decembra na stránke strediska však tejto chvíli nepovažuje za definitívny.
Stredisko pristupuje k miernej úprave cien skipasov, pôjdu hore v priemere približne o päť percent. Dôvodom je predovšetkým rast prevádzkových nákladov. „Návštevníci budú môcť ušetriť nákupom prostredníctvom e-shopu, kde budú ceny nižšie ako na pokladni,“ podotkol. Sučik uviedol, že chcú pokračovať aj v cenovom zvýhodnení skipasov počas pracovných dní od pondelka do štvrtka. V súčasnosti už prebieha aj prvá vlna predpredaja sezónnych skipasov.
Podľa slov Sučika investovali najmä do nových snežných diel a výmeny hlavíc zasnežovacích tyčí. „Vymenili sme aj čalúnenie sedačkovej lanovky v lokalite Dedovka,“ priblížil.
Lyžiarske stredisko ponúka zjazdovky rôznych stupňov náročnosti v troch lokalitách - Dedovka, Marguška a Lalíky.