Stredisko pietnych služieb v Prievidzi zaznamenalo nárast úmrtí

Prievidza 15. januára (TASR) - Nárast úmrtí pre pandémiu nového koronavírusu najmä ku koncu minulého roka zaznamenalo i Stredisko pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD). Pandémia výrazné problémy stredisku zatiaľ nespôsobila. TASR o tom informovala vedúca strediska pietnych služieb Helena Dadíková.



"Vlani v novembri stúpol počet obradov o takmer 100 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V decembri 2020 to bolo o 50 percent, tieto počty obradov však ovplyvnila desaťdňová karanténa pracovníkov na správe cintorínov," konkretizovala Dadíková.



V Prievidzi sa podľa nej mesačne konalo do októbra 2020 spravidla okolo 35 obradov, v novembri 2020 to bolo 63 a v decembri 2020 už len 45, lebo časť obradov sa konala na iných pohrebiskách. Januárové počty úmrtí, ktoré riešila a rieši pohrebná služba mesta v prvých dvoch týždňoch, naznačujú opätovne stav podobný mesiacu decembru, keď do 15. januára zabezpečilo stredisko 22 obradov.



"V bežnom režime organizuje správa cintorína tri smútočné obrady denne. Z dôvodu zvýšeného počtu úmrtí sa v tomto období podľa potreby konajú obrady aj štyrikrát denne. Ale tým, že je až 75 percent obradov pred kremáciou, neevidujeme enormne zaťažujúci nárast v potrebe kopania hrobových jám," ozrejmila ďalej Dadíková.



Správa cintorínov má k dispozícii dom smútku po kompletnej rekonštrukcii na mestskom cintoríne s dvoma chladiacimi boxmi s kapacitou 14 tiel. Okrem toho má ďalšie tri domy rozlúčky v prímestských častiach, ktoré majú po jednom chladiacom boxe. "Zatiaľ sa nestalo, že by ich kapacita bola naplnená. Preto ani napriek zvýšenému počtu úmrtí nemá správa pohrebísk problémy s umiestňovaním zomrelých pred smútočnými obradmi. Vyťaženosť chladiacich zariadení je zatiaľ maximálne na 40 percent," doplnila.



Obrady sa konajú spravidla v zákonnej lehote tri dni po úmrtí, časť pozostalých sa pre obmedzený prístup verejnosti na rozlúčkach rozhoduje aj pre obrady až po skončení pandémie. Túto požiadavku registrovalo stredisko pietnych služieb na jar 2020 i v novembri 2020, keď sa pre toto riešenie rozhodlo deväť rodín.



Prievidzská správa cintorínov okrem desaťdňovej karantény počas vianočných sviatkov nezaznamenala problémy okolo pohrebných služieb. "Časť služieb spojených s pochovávaním zabezpečujú aj súkromné pohrebné služby. Dodávatelia rakiev a tovaru potrebného k obradom, pochovávaniu či spopolňovaniu dodávajú tovary podľa objednávok. Zmluvné krematórium rovnako plní svoje záväzky voči TSMPD ako objednávateľovi bez problémov," priblížila vedúca strediska.



Dadíková v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu poukázala na to, že by štát mal zaradiť zamestnancov pietnych služieb medzi prednostne očkovaných proti ochoreniu COVID-19. "Aj pohrebné služby a správy pohrebísk sú nasadené v tejto dobe v prvej línii," podotkla.