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Stredisko Roháče - Spálená už zasnežuje, sezónu chce otvoriť čoskoro
Lyžiarske stredisko Roháče - Spálená sa nachádza v Západných Tatrách - Roháčoch a je vzdialené desať kilometrov od obce Zuberec.
Autor TASR
Zuberec 24. novembra (TASR) - Oravské lyžiarske stredisko Roháče - Spálená sa pripravuje na zimnú sezónu, aktuálne je vo fáze zasnežovania. Otvorenie zimnej sezóny 2026/2027 má naplánované na 4. decembra, odkedy bude v dennej prevádzke od 9.00 do 16.00 h. Pre TASR to uviedol prevádzkovateľ strediska.
Počas príprav na sezónu v stredisku zmodernizovali zasnežovanie. Rozsah prevádzky ostáva zatiaľ rovnaký ako minulú sezónu. Lyžiarske stredisko je vybavené expresnou šesťsedačkovou lanovkou, štvorsedačkovou lanovkou a tromi lyžiarskymi vlekmi. Celková dĺžka zjazdoviek je 5,7 kilometra.
Prevádzkovateľ spresnil, že v stredisku mierne vzrastú pevné ceny lístkov pri kasách, zhruba o dve percentá zo starých cien. „Pre zákazníkov sú dôležité ceny lístkov pri predaji cez e-shop a tam vieme ceny znižovať aj o 15 percent, všetko závisí od návštevnosti v stredisku,“ dodal.
Lyžiarske stredisko Roháče - Spálená sa nachádza v Západných Tatrách - Roháčoch a je vzdialené desať kilometrov od obce Zuberec. Lyžiarske zjazdovky sú vhodné pre náročných, ako aj začínajúcich lyžiarov a rodinnú lyžovačku. „Nadmorská výška strediska od 1030 do 1454 metrov nad morom vytvára predpoklady na kvalitné lyžiarske podmienky počas celej zimnej sezóny, ktorá je na Slovensku jednou z najdlhších,“ dodali zo strediska.
Počas príprav na sezónu v stredisku zmodernizovali zasnežovanie. Rozsah prevádzky ostáva zatiaľ rovnaký ako minulú sezónu. Lyžiarske stredisko je vybavené expresnou šesťsedačkovou lanovkou, štvorsedačkovou lanovkou a tromi lyžiarskymi vlekmi. Celková dĺžka zjazdoviek je 5,7 kilometra.
Prevádzkovateľ spresnil, že v stredisku mierne vzrastú pevné ceny lístkov pri kasách, zhruba o dve percentá zo starých cien. „Pre zákazníkov sú dôležité ceny lístkov pri predaji cez e-shop a tam vieme ceny znižovať aj o 15 percent, všetko závisí od návštevnosti v stredisku,“ dodal.
Lyžiarske stredisko Roháče - Spálená sa nachádza v Západných Tatrách - Roháčoch a je vzdialené desať kilometrov od obce Zuberec. Lyžiarske zjazdovky sú vhodné pre náročných, ako aj začínajúcich lyžiarov a rodinnú lyžovačku. „Nadmorská výška strediska od 1030 do 1454 metrov nad morom vytvára predpoklady na kvalitné lyžiarske podmienky počas celej zimnej sezóny, ktorá je na Slovensku jednou z najdlhších,“ dodali zo strediska.