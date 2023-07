Stredisko údržby vlakov chcú dokončiť na prelome augusta a septembra

Humenné 30. júla (TASR) - Na prelome augusta a septembra má byť dokončená výstavba strediska technicko-hygienickej údržby vlakov v areáli železničného depa Humenné. Ako na webstránke mesta informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, mesto sa stane dôležitým uzlom východnej časti železničnej siete Slovenska aj preto, lebo v jeseni tohto roka sa začne s výstavbou elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.



V uplynulých dňoch sa v Humennom konalo prvé pracovné stretnutie zástupcov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), zhotoviteľa stavby, ministerstva dopravy, ktoré zastupoval štátny tajomník Jaroslav Kmeť a mesta Humenné, ktoré zastupoval Miloš Meričko. Obsahom stretnutia bol spomenutý projekt elektrifikácie. Úsek má byť zmodernizovaný do roku 2025.



Prvá etapa prác v súvislosti s elektrifikáciou trate sa udeje na úseku Humenné - Strážske, čo znamená vylúčenie dopravy aj na železničných smeroch Humenné - Stakčín a Humenné - Medzilaborce.



"Pôvodne mala byť železničná doprava vylúčená na 16 mesiacov. Rokovaniami, zvýšenou aktivitou a úpravou harmonogramu sme dosiahli, že práce by sa mali stihnúť za 12 mesiacov. Je to, samozrejme, diskomfort, ale Humenčanov chcem ubezpečiť, že výsledok bude stáť za to," povedal Kmeť.



Ako priblížil Škuba, podľa predbežných debát a rozhovorov od októbra 2023 do októbra 2024 nahradia železničnú dopravu v humenskom regióne autobusy. Stavba bude mať svoju webovú stránku, informácie bude podávať samospráva, školy a zamestnávatelia.



"Humenská železničná infraštruktúra dostane nové nástupištia a podzemné podchody, sú s tým však spojené aj obmedzenia. Sme v rokovaní, aby náhradná autobusová doprava bola pre cestujúcu verejnosť čo najdostupnejšia," povedal Meričko.



Stavba strediska technicko-hygienickej údržby vlakov by mala byť hotová na prelome augusta a septembra.



"Vytvorí sa takzvaný hygienický vlakový komfort - diať sa bude čistenie, údržba, odfekálňovanie a predkurovanie vlakových súprav. To, čo sa doposiaľ dialo vonku pod holým nebom, prejde do novej haly," povedal podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Lukáč.



Z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vysúťažilo Ministerstvo dopravy SR nové elektrické vlakové súpravy. Tie nemôžu byť servisne upravované v exteriéri.



"Všetky vlaky, ktoré dôjdu do Humenného, budú čistené a udržiavané v moderných priestoroch. Do konca kalendárneho roka 2023 má byť v rámci linky Košice - Humenné vyexpedovaných deväť nových súprav. Po procese kolaudácie a certifikácie sa začne stredisko využívať naplno," dodal Škuba.