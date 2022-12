SOŠE v Poprade oslavuje 50. výročie vzniku

Poprad 20. decembra (TASR) - Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE) v Poprade - Matejovciach si v týchto dňoch pripomína 50. výročie založenia. Riaditeľka Anna Lorencovičová pre TASR priblížila že pôvodne vznikla ako odborné strojárske učilište a patrila pod Strojsmalt Poprad.



"Súčasná budova školy, predtým internátu, má 50 rokov, v minulosti sa na našej škole učili odbory ako smaltér, obrábač kovov a nástrojár. Na elektrotechniku sme postupne prešli v 90. rokoch minulého storočia. Momentálne 90 percent tried tvoria elektroodbory orientované na silnoprúd, slaboprúd a informačné technológie a tiež mechatronika, zvyšok dopĺňajú strojárske odbory," priblížila riaditeľka. V súčasnosti má škola približne 290 študentov a záujem o štúdium je podľa nej dosť veľký nielen z okolia Popradu, ale aj z Liptova či východného Slovenska. "Máme predpísaný počet žiakov, dopyt tento rok prevyšoval ponuku. Uplatnenie našich žiakov je veľmi dobré, veľa z nich sa zamestná hneď po škole v elektroodbore, prípadne končia ako živnostníci, niektorí pokračujú na vysokej škole," doplnila Lorencovičová.



SOŠE je zapojená aj do duálneho vzdelávania, spolupracuje napríklad s Tatravagónkou, Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou či Železničnou spoločnosťou Slovensko. Vedenie tiež pripravuje zmluvy s podnikmi Chemosvit Fólie a Creamer. Cez systém školského vzdelávania má škola viac ako 50 žiakov umiestnených v ďalších 20 menších firmách, kde tretiaci a štvrtáci absolvujú prax bez učebnej zmluvy. "Študenti praxujú na rôznych pozíciách a neskôr sa vedia priamo v týchto firmách uplatniť ako plnohodnotní zamestnanci," skonštatovala riaditeľka.



Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Aktuálne majú žiaci odborné vyučovanie v pôvodných dielňach neďaleko školy, tie sú však už zastarané. Zmeniť by to mal projekt cez Integrovaný regionálny operačný program, v rámci ktorého postavia v areáli školy úplne novú budovu. Určená bude práve na odborné vzdelávanie, jej súčasťou má byť veľké teleprezentačné centrum, nové technológie, stroje či automatizovaná linka. Celkové náklady sú na úrovni osem miliónov eur, budova sa začne stavať na budúci rok a výstavba bude rozdelená na viacero etáp.



SOŠE je tiež súčasťou projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK", v rámci ktorého sa prehodnocovali a inovovali školské vzdelávacie programy. Riaditeľka upozornila, že škola musí mať kvalitné vybavenie, aby vedela žiakov pripraviť na trh práce a zároveň ich dokázala motivovať na štúdium.