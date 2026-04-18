Stredná odborná škola Pod Bánošom má nový názov po Milanovi Hodžovi
V súlade s touto víziou pripravuje BBSK na škole v najbližších rokoch aj realizáciu dvoch veľkých projektov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. apríla (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici ponesie po novom čestný názov SOŠ Milana Hodžu. Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera ide o jasné hodnotové prihlásenie sa k odkazu významného štátnika a vizionára agrárnej politiky, ktorý veril v silu vzdelaného vidieka. V súlade s touto víziou pripravuje BBSK na škole v najbližších rokoch aj realizáciu dvoch veľkých projektov.
Prvým projektom je realizácia Modelovej školskej farmy s penziónom, ovčínom a hydinárňou, ktorá umožní žiakom nadobudnúť reálne skúsenosti s chovom, spracovávaním produktov a tvorbou agroturistiky. Projekt bude podľa Luntera financovaný z európskych zdrojov vo výške 4,2 milióna eur. „Pokiaľ všetko dobre pôjde, a vyzerá, že už nič zlé by nemalo byť, do konca tohto mesiaca by mal byť projekt podpísaný a my sa môžeme pustiť do verejného obstarávania a všetkých prác, ktoré s tým súvisia,“ priblížil predseda kraja.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) ocenil, že škola prišla s takouto myšlienkou, pretože je dôkazom filozofie európskych fondov používať prostriedky zmysluplne. „Som veľmi rád, že práve takýto veľký projekt v hodnote viac ako štyri milióny eur putuje do Banskej Bystrice, do BBSK. Musím povedať, že BBSK je úspešný v čerpaní eurofondov,“ poznamenal s tým, že zdroje, ktoré má alokované z Programu Slovensko, vie tento región pretaviť do konkrétnych projektov.
V rámci druhého projektu chce BBSK v areáli školy vybudovať Potravinové centrum, ktoré bude slúžiť na výskum a inovácie v potravinárstve. Má byť miestom spolupráce žiakov, vzdelávacích a vývojových inštitúcií a firiem. Vzniknúť tam majú testovacie laboratóriá a skúšobné linky. „Bude to miesto, kde si budú môcť firmy priniesť svoje inovátorské projekty, vyvinúť si ich, vyskúšať, a to všetko v spolupráci so študentami,“ podotkol Lunter. Projekt v hodnote deväť miliónov eur je zatiaľ podľa jeho slov schválený zastupiteľstvom BBSK a v rámci rady partnerstva. Kraj aktuálne finalizuje projektovú dokumentáciu a následne sa chce uchádzať o dotáciu na jeho realizáciu.
Súčinnosť pri realizácii projektov prisľúbila aj samotná samospráva. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko v tejto súvislosti vyzdvihol, že projekty otvárajú nové možnosti rozvíjať a poskytnúť inovácie v oblasti vzdelávania a zároveň vyjadril potešenie, že do mesta prichádza takáto významná investícia.
Riaditeľka SOŠ Milana Hodžu Beáta Orješková doplnila, že penzión, ktorý tam má vzniknúť, bude stáť na tradíciách školy. Pripomenula, že škola sa od svojho vzdelávacieho portfólia neodklonila a už dlhé roky vzdeláva potravinárov, poľnohospodárov a žiakov pre služby na vidieku a plánovaný vznik školského penziónu umožní prepojenie vzdelávania s odbornou praxou.
Prvým projektom je realizácia Modelovej školskej farmy s penziónom, ovčínom a hydinárňou, ktorá umožní žiakom nadobudnúť reálne skúsenosti s chovom, spracovávaním produktov a tvorbou agroturistiky. Projekt bude podľa Luntera financovaný z európskych zdrojov vo výške 4,2 milióna eur. „Pokiaľ všetko dobre pôjde, a vyzerá, že už nič zlé by nemalo byť, do konca tohto mesiaca by mal byť projekt podpísaný a my sa môžeme pustiť do verejného obstarávania a všetkých prác, ktoré s tým súvisia,“ priblížil predseda kraja.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) ocenil, že škola prišla s takouto myšlienkou, pretože je dôkazom filozofie európskych fondov používať prostriedky zmysluplne. „Som veľmi rád, že práve takýto veľký projekt v hodnote viac ako štyri milióny eur putuje do Banskej Bystrice, do BBSK. Musím povedať, že BBSK je úspešný v čerpaní eurofondov,“ poznamenal s tým, že zdroje, ktoré má alokované z Programu Slovensko, vie tento región pretaviť do konkrétnych projektov.
V rámci druhého projektu chce BBSK v areáli školy vybudovať Potravinové centrum, ktoré bude slúžiť na výskum a inovácie v potravinárstve. Má byť miestom spolupráce žiakov, vzdelávacích a vývojových inštitúcií a firiem. Vzniknúť tam majú testovacie laboratóriá a skúšobné linky. „Bude to miesto, kde si budú môcť firmy priniesť svoje inovátorské projekty, vyvinúť si ich, vyskúšať, a to všetko v spolupráci so študentami,“ podotkol Lunter. Projekt v hodnote deväť miliónov eur je zatiaľ podľa jeho slov schválený zastupiteľstvom BBSK a v rámci rady partnerstva. Kraj aktuálne finalizuje projektovú dokumentáciu a následne sa chce uchádzať o dotáciu na jeho realizáciu.
Súčinnosť pri realizácii projektov prisľúbila aj samotná samospráva. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko v tejto súvislosti vyzdvihol, že projekty otvárajú nové možnosti rozvíjať a poskytnúť inovácie v oblasti vzdelávania a zároveň vyjadril potešenie, že do mesta prichádza takáto významná investícia.
Riaditeľka SOŠ Milana Hodžu Beáta Orješková doplnila, že penzión, ktorý tam má vzniknúť, bude stáť na tradíciách školy. Pripomenula, že škola sa od svojho vzdelávacieho portfólia neodklonila a už dlhé roky vzdeláva potravinárov, poľnohospodárov a žiakov pre služby na vidieku a plánovaný vznik školského penziónu umožní prepojenie vzdelávania s odbornou praxou.