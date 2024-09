Polygrafická škola v Rači prešla komplexnou rekonštrukciou

Bratislava 19. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) polygrafická v bratislavskej Rači prešla komplexnou rekonštrukciou. Vzniklo zároveň Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), ktoré otvorili vo štvrtok. Náklady dosiahli 3,61 milióna eur, z toho 3,43 milióna eur bolo z eurofondov. Ide o jednu zo škôl, ktoré prešli modernizáciou v rámci reformy stredného odborného školstva v réžii Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



"Stále je veľký dopyt po informatikoch, grafikoch, elektrikároch, vodároch, mechanikoch či murároch. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba poukazujúc na to, že remeselníci môžu veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik alebo manažér.



Stredná odborná škola prechádzala rekonštrukciou a modernizáciou od augusta 2023. Hlavným cieľom bolo zvýšiť atraktivitu podporovaného študijného odboru a vytvoriť prostredie blízke podnikateľskému sektoru. Súčasťou boli aj práce zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti. Pribudlo tiež materiálno-technické vybavenie. K dispozícii ho majú odborné učebne grafiky médií, riadenia polygrafie, grafiky tlačových médií, grafických techník, spracovania statického i dynamického obrazu. Lepšie zariadenie získala aj odborná dielňa klasických grafických techník, odborná učebňa opravy polygrafických strojov či IT pracovisko polygrafie, rovnako knižnica a prednášková miestnosť.



Objekt je po novom bezbariérový. Budova má nový výťah, osadené boli schodiskové plošiny či sociálne vybavenia. Všetko je konštruované aj pre vozíčkarov.